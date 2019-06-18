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15 Günde 15 Eğitim

Kocaeli AFAD, son 15 günlük dilimde 12’i eğitim kurumu olmak üzere toplam 15 farklı yerde bin 912 kişiye afet eğitimi verdi.

15 Günde 15 Eğitim

18 Haziran 2019 Salı 09:59

AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma ve yangın konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, afet farkındalığı kazandırılan kişi sayısını arttırmaya dönük çalışmaların afet hazırlıklarının ayrılmaz parçası olduğunu ve bu eğitimleri risk azaltma bağlamında ele aldıklarını vurgulayarak son 15 günlük dilimde verilen eğitim verilerini sıraladı.

Başiskele Şehit Ozan Özen İmam Hatip Ortaokulunda 416, TED Kolejinde 185, Mahmutpaşa Ortaokulunda 128, Özel Doğa Bilim Kolejinde 268, Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulunda 65, Özel Uğur Ortaokulunda 137, Özel Murat Yıldırım Ortaokulunda 116, Kokpit Kolejinde 23, Yedi İklim Ortaokulunda 97, Sultan Anne Ortaokulunda 95, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 135, Arslanbey Gıda Tarım Meslek Yüksekokulunda 34 öğrenciye afet eğitimi verilirken, Kocaeli Açık Cezaevinde 150, İzmit Denetimli Serbestli Müdürlüğünde 36 hükümlüye ve Çayırova Kent Gıda Sanayiinde 27 çalışana afet farkındalığı kazandırıldığını dile getiren Biçer, eğitimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

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