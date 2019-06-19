Darıca Belediyesi’nin geleneksel Sünnet Şöleni’nde 600 çocuk sünnet olacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek.

ÖNCE KONVOY SONRA MEHTERAN GÖSTERİSİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sünnet Şöleni öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleriyle Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan konvoy belirlenen güzergâhta şehir turu attıktan sonra sahile ulaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla birlikte konvoya katılacak. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak. Sünnet şöleni daha sonra Mehteran gösterisi ile devam edecek. Bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak. Şölen mevlit yemeği sona erecek.