banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

600 Çocuk Sünnet Olacak

Darıca Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü Darıca Sahilde gerçekleşecek.

600 Çocuk Sünnet Olacak

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:20

Darıca Belediyesi’nin geleneksel Sünnet Şöleni’nde 600 çocuk sünnet olacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek.

ÖNCE KONVOY SONRA MEHTERAN GÖSTERİSİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sünnet Şöleni öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleriyle Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan konvoy belirlenen güzergâhta şehir turu attıktan sonra sahile ulaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla birlikte konvoya katılacak. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak. Sünnet şöleni daha sonra Mehteran gösterisi ile devam edecek. Bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak. Şölen mevlit yemeği sona erecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSKEM Deniz Sezonunu Açtı KOSKEM Deniz Sezonunu Açtı
“D8 Hamlesi Gerektiği Gibi Desteklenmeli” “D8 Hamlesi Gerektiği Gibi Desteklenmeli”
Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu
15 Günde 15 Eğitim 15 Günde 15 Eğitim
Atalay'dan Şayir'e Ziyaret Atalay'dan Şayir'e Ziyaret
Çitfçi, Vatandaşla İç İçe Çitfçi, Vatandaşla İç İçe
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KOSKEM Deniz Sezonunu Açtı
Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 2019 yaz deniz sezonu için görev yerlerine gitti.

Haberi Oku