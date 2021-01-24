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Afrika'da Yaşam

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 8 yıl önceki facebook paylaşımı.

Afrika'da Yaşam

24 Ocak 2021 Pazar 12:28

Köy hayatını görmek ve yerinde yaşamak üzere Kamerun’dan başka Etiyopya, Çad ve Nijerya köylerinde araştırmalar yapıyorum. Afrika köyleri bizi dehşete düşürüyor. Bizim çadırlara benzeyen, silindir şeklinde üstleri otlarla kaplı çamurdan evler. Çöller bu küçük evciklerin bulunduğu köylerle dolu. Ne elektrik, ne de su… Bizim Yörük çadırlarına benzeyen üstü ot, etrafı çamurlarla sıvanmış evin içerisinde bir başka odacık daha var. Yerden bir metre yüksek direkler üzerine yapılan bu odacık. Hem yatak odası hem de oturma odası. 8-10 kişilik aile fertleri burada kalıyor. Odanın giriş bölümünde renkli onlarca süslü sinilerle Afrika’daki köy evi güzelleştirilmiş. Bir köşede ocak var. İki taşın arasından müteşekkil. Evin kapısında ağaç dibeklerle sopalarla ezilmeye çalışılan mısır ve buğdaylar ekmek yapmak için hazırlanıyor. Bu şekilde onlarca köy ziyaret ettik. Her biri diğerinden farksız. Afrika köylerindeki fakirlik ve sefalet gözlerimin önünden gitmiyor.
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