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Başkan Büyükgöz’e Bulgaristan’dan konuk heyet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk heyet. Bulgaristan’ın Kırcaali Koşukavak’ın Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Adayı Bayram Bayram ve beraberindeki heyet Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu

Başkan Büyükgöz'e Bulgaristan'dan konuk heyet

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:14

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk heyet. Bulgaristan’ın Kırcaali ili Koşukavak’ın Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Adayı Bayram Bayram, Hak ve Özgürlükler Hareketi Marmara Bölgesi Temsilcisi Lütfi Özgür, Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu ve beraberindeki heyet Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konul oldu. 

KOŞUKAVAK BELEDİYE BAŞKANI 

Güzide Restauratta düzenlenen kahvaltının ardından heyetle GKM’de düzenlenen toplantıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder de toplantıya katıldı. Toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet ile beraberindeki heyete hoş geldiniz diyerek onları Gebze’de görmekten dolayı mutluluğunu ifade etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuk belediye başkanı Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet ile beraberindeki heyete, “hoş geldiniz” diyerek onları Gebze’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 

HER ZAMAN DESTEĞİMİZ SÜRECEK 

Başkan Büyükgöz, “Değerli misafirlerimizi biz bugün burada görmekten ötürü çok mutluyuz. Gebze’de yaşayan tüm soydaşlarımız da dernek yöneticilerimiz de bilirler ki, biz Bulgaristan seçimleri için Gebze’de de yeterli sandıkların kurulması için elimizden gelen desteği lojistik destek anlamında her zaman yaptık ve de yapıyoruz. Bulgaristan’da 14 Kasım tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için de Gebze’de kurulacak olan sandıkların hazırlanması için bize düşen her türlü desteği vermeye hazır ve nazırız” ifadelerini kullandı. Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet de konuşmasında, “Buraya daha önceki göçlerle gelen insanlarımızın çok iyi durumda ve kendilerini yetiştirmelerini mutlulukla gördüm. Çok mutlu oldum. İşte biz bugün buraya sizler için geldik. Herkesi, özellikle Gebze ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’deki soydaşlarımızın bu seçimlere katılmaları çağrısında bulunuyorum” dedi. 


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KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözGEBZE BELEDİYE
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