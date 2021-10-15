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BAŞKAN KOCAMAN DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle din görevlileriyle bir araya geldi.

BAŞKAN KOCAMAN DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

15 Ekim 2021 Cuma 11:37

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ekim ayında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle din görevlileriyle bir araya geldi. Düzenlenen program Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı.  


ÇAĞLAR VE KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Ardından Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bostan “Bizlere her zaman destek veren Kaymakamımız Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi. İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ ise “Bizlere her çalışmamızda destek verilmektedir. Camiler toplumun merkezidir. Camiler doğumdan ölüme kadar halkımızın hizmetindedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde camilerimizden salalar okunarak bir millet uyanmıştır” dedi. 


HER ZAMAN SİZLERLE BİR ARADAYIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Dinimizin güzelliklerini toplumumuzla buluşturan, örnek davranışlarıyla insanlarımıza rehberlik eden, hakkın ve hakikatin sesini her daim duyuran tüm din görevlilerimizin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı gönülden kutluyorum. Her zaman sizlerle bir aradayız. Toplumun kaynaşmasında bütünleşmesinde din görevlilerimizin önemli bir sorumluluğa sahiptir. Bu sayede toplumumuz her zaman bir aradadır. Sizlerin desteği bizler için çok önemlidir” açıklamasında bulundu.   

 

EMEKLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ

Kürsüye gelen Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar “Sizlerin özverili çalışmaları ile toplumun her kademesine ulaşarak bütünleştirici bir misyona sahipsiniz. Toplumun gelişmesi birlik ve beraberlik içerisinde olması sizlerin özverili çalışmaları ile olmaktadır. Emekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.   



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