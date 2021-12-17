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BAŞKAN KOCAMAN’DAN ÖĞRENCİ YURDUNA ZİYARET

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurdunu ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle hasbihal etti.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN ÖĞRENCİ YURDUNA ZİYARET

17 Aralık 2021 Cuma 09:47


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kocaman beraberinde İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Fevzi Utaş ile birlikte yurtta kalan öğrencileri ziyaret ettiler. Bir çok farklı alanda eğitim alan öğrenciler ile sohbet eden Başkan Kocaman hayata dair tecrübelerini paylaştı, gençlerin hayallerini ve ideallerini dinledi.  


PES ETMEYİN, VAZ GEÇMEYİN 

“Sizlerle birlikte olmak benim için büyük mutluluk” diyen Başkan Kocaman “Birbirimizin tecrübesinden faydalanmak çok önemlidir. Burada sizlerle olmak beni heyecanlandırıyor. Gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Bu zamanların kıymetini bilmek gerekiyor. Bu dönemler çok zor geçmektedir.” dedi. 


SİZLERE İNANIYORUZ

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Bizler sizlerin emanetini taşıyoruz. Yarın öbür gün bizim yerlerimizde sizin aranızdan çıkan genç kardeşlerim olacak. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan, dürüst arkadaşlarımız bayrağı devr alacak. 21.yüzyılda dünyanın evrildiğini dönüştüğünü görüyoruz. Bu çağa tanıklık eden bir nesiliz. Dünya da ekonomide, bilimde, sanatta, siyasette yeni dünya modellerini görüyoruz. Her daim vatanımız üzerine oynanan kirli oyunlara şahit oluyoruz. Sizler vatanın, milletin her daim yanında olan gençlersiniz. Size inancımız, güvenimiz tam. Geleceğin Türkiye’sini siz inşaa edecek, çağımızın gelişmelerini sizler yakalayacak ve bayrağımızı en iyi şekilde taşıyacaksınız. Sizlere hem makam hem gönül kapım her zaman açıktır” açıklamasında bulundu. 


KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Kocaman’ın ziyaretinden son derece memnuniyet duyan üniversiteli gençler, “Sizin gibi bir başkan profiliyle tanışmaktan çok mutlu olduk. Bize değer verip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz vatanımız, milletimiz için dertlenen, çalışan, idealleri olan gençleriz. Devletimizin gücünü, desteğini her daim hissediyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız” ifadelerini kullandılar.                   



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