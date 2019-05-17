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Büyükşehir'den Çiftçilere Destek

Büyükşehir Belediyesi, ziraat mühendisleri ile Kocaeli genelinde çiftçilerin eğitim çalışmalarını ve saha kontrollerini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir'den Çiftçilere Destek

17 Mayıs 2019 Cuma 10:06

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Çiftçilere tohum, gübre ve ekipman gibi desteklerde bulunarak tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımların yanı sıra çiftçilere eğitimler imkanları da sağlıyor.  Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendisleri Kocaeli genelindeki çiftçileri ziyaret ederek arazileri için gerekli olan eğitim çalışmalarını ve saha kontrollerini gerçekleştiriyor.



ÇİFTÇİLERE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli olan ziraat mühendisleri 12 ilçede bulunan çiftçileri tek tek ziyaret ediyor. Ziraat Mühendisleri Kandıra ilçesi Kırkarmut ve Mülkşehsuvar, Derince İlçesi Çavuşlu, Körfez ilçesi Himmetli ve İzmit ilçesi Gökçeören Mahallelerinde 25 çiftçiyi ziyaret etti. 500 dekar yem bitkisi tarlası, 21 dekar karpuz bahçesi, 7 dekar meyve bahçesi kontrol edildi. Ayrıca Kandıra Mülkşehsuvar Mahallesi’nde buğdayda yabancı ot mücadelesi ve pas hastalığı hakkında çiftçilere eğitim verildi.



BAHÇE VE SERALAR KONTROL EDİLDİ

Kocaeli genelinde 26 mahalleyi ziyaret eden Ziraat Mühendisleri, 70 çiftçinin 485 dekar yem bitkisi tarlası, 56 dekar sebze fide bahçesi, 82 da açıkta sebze bahçesi, 84 dekar karpuz bahçesi, 34 dekar meyve bahçesi, 75 adet sera, 18 da kivi bahçesi, 8 dekar ceviz bahçesi, 1 dekar çilek bahçesi, 5 dekar asma ve 187 dekar tarla (arpa, fiğ, tritikale, yonca) kontrollerini yaptı. Ziraat Mühendisleri hasat dönemine kadar çiftçileri ziyaret ederek eğitimlerine devam edecek.

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