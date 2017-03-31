Yıllardır adeta kangren haline gelen binlerce kişiyi ilgilendiren imar sorununda önemli mesafeler alındı. Yıllardır sabırsızlıkla beklenen imar sorununun çözümü sonucunda Şekerpınar’ın sağlıklı ve planlı şekilde büyümesi gerçekleşecek, bölge her türlü kentsel ve sanayi altyapısıyla yeşiliyle ve sosyal alanlarıyla ilçenin parlayan yıldızı olacak.

Emek ve İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Sorunu da Çözülüyor

İlçenin bir diğer kangren olmuş sorunu Emek ve İnönü Mahallelerinin bir kısmını kapsayan kentsel dönüşüm sorunlardan biriydi. Bu konuda yıllardır çeşitli defalar çözüme yönelik teşebbüsler sonuçsuz kalmıştı. Başkan Demirci bölgede yaşayan halkın iradesinin olmadığı hiçbir çözümün başarıya ulaşamayacağını söyledi. Ayrıca geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısında halkı bir araya getirerek, Kültür Salonunda gerçekleştirilen toplantıda detaylı bir şekilde sunum ve slaytlar eşliğinde halk bilgilendirildi.



Çayırova Hastanesine Kavuşuyor



120 bin nüfusun yaşadığı Çayırova’da vatandaşın yıllardır beklediği hastane projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Demirci’nin ajandasının en önemli maddelerinin başında gelen 250 yataklı Devlet Hastanesi için 60 dönüm yer tahsisi yapıldı. Özellikle Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık’ın büyük gayretleri sonucu Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yatırım planında yerini aldı. İlçeye sağlık alanında sınıf atlatacak 250 yataklı tam teşekküllü Devlet Hastanesi devreye girdiğinde, ilçenin yıllardır çözülmesi beklenen kronik sorunlarından biri daha ortadan kalkacak.

Başkan Demirci Değerlendirmede Bulundu

Başkan Demirci; “ Göreve geldiğimizden bu yana ilçenin hiçbir sorununu halının altına süpürmedik, kararlılık ve cesaretle üzerine gittik. Sorunların çözümünde halkımızla istişare etmeyi, ortak akıl yürütmeyi temel prensip edindik. Halkın nabzını daima elimizde tuttuk ve onları çözümün bir parçası haline getirerek sonuç almayı bildik. Bu sayede Çayırova’nın yıllara dayanan kronikleşmiş Şekerpınar İmar, Emek ve İnönü Mahallesi kentsel dönüşüm ve hastane sorunlarını çözüm yoluna koyduk.” diyerek değerlendirmede bulundu.