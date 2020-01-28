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Dursun Ali Şakar Vefat Etti

Gebze’de ülkücü hareketin önemli isimlerinden, şehrin tanınmış ve sevilen isimlerinden Kocaeli Ülkü Ocakları Il Başkan Yardımcısı Ahmet Çağrı Şakar 'ın babası Dursun Alı Şakar (64) Hak’kın rahmetine kavuştu.

Dursun Ali Şakar Vefat Etti

28 Ocak 2020 Salı 09:50

Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı, Çayırova ziraat yöneticilerinden, Gebze'de çiçekçilik firması olan, siyaset ve kültür adamı, gönül insanı Erzurum eşrafından Dursun Ali Şakar vefat etti. Gazetemizin de çok iyi bir okuru olan güzel bin insanı ve adam gibi adamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

 www.gebzegazetesi.com ailesi olarak, Dursun Ali Şakar'ın tüm akraba dost ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Merhuma Cenab-ı ALLAH (c.c.) gani gani rahmet eylesin ve Efendimiz (SAV)'e komşu eylesin.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami’nden kaldırılacak ve Gebze Mezarlığına defnedilecektir.

Dursun Ali Şakar’ın sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımlarından birisini sizlerle paylaşıyorum.

BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ! ...

_ Vatana sahip çıkmanın cezasını vatansızlar verdi bize !..

_ Horlandık, dışlandık, sövüldük, kovulduk, sürgün yedik, dövüldük...

_ Bayrağı indirtmedik kızıl köpeklere…

_ Aç kaldık-susuz kaldık, yemedik- içmedik, sahip çıktık OCAKLARA. ... Muhtaç etmedik kalleşlere, namertlere.....

_ Ne para istedik, ne mal mülk. . Ne de mevki-makam, şan-şöhret. ...

Gayemiz sadece davaya hizmet !...

_ Berrak ruhumuza, karbeyaz alnımıza ve Ülkücü şanımıza toz kondurtmadık,

_ Millete, Devlete, Bayrağa, Vatana dokundurtmadık!....

-KANIMIZ AKSADA ZAFER İSLÂMIN

-ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ

-HERŞEY TÜRK İÇİN, TÜRK'E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN

-REHBER KUR’AN, HEDEF TURAN!

- HAK, HUKUK, ADALET

MİLLİYETÇİ HAREKET dedik......

Bu kutlu ve yüce davaya ömrümüzü verdik....

Bizden öncekilerden helallik diledik, sonrakilere de helâl eyledik!. ...

Allah Türk Milletini Korusun ve Yüceltsin! ...

Dursun Ali ŞAKAR

 

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Dursun Ali şakarVefatçayırovaGebze
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