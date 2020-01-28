Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı, Çayırova ziraat yöneticilerinden, Gebze'de çiçekçilik firması olan, siyaset ve kültür adamı, gönül insanı Erzurum eşrafından Dursun Ali Şakar vefat etti. Gazetemizin de çok iyi bir okuru olan güzel bin insanı ve adam gibi adamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



