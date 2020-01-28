Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı, Çayırova ziraat yöneticilerinden, Gebze'de çiçekçilik firması olan, siyaset ve kültür adamı, gönül insanı Erzurum eşrafından Dursun Ali Şakar vefat etti. Gazetemizin de çok iyi bir okuru olan güzel bin insanı ve adam gibi adamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami’nden kaldırılacak ve Gebze Mezarlığına defnedilecektir.
Dursun Ali Şakar’ın sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımlarından birisini sizlerle paylaşıyorum.
BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ! ...
_ Vatana sahip çıkmanın cezasını vatansızlar verdi bize !..
_ Horlandık, dışlandık, sövüldük, kovulduk, sürgün yedik, dövüldük...
_ Bayrağı indirtmedik kızıl köpeklere…
_ Aç kaldık-susuz kaldık, yemedik- içmedik, sahip çıktık OCAKLARA. ... Muhtaç etmedik kalleşlere, namertlere.....
_ Ne para istedik, ne mal mülk. . Ne de mevki-makam, şan-şöhret. ...
Gayemiz sadece davaya hizmet !...
_ Berrak ruhumuza, karbeyaz alnımıza ve Ülkücü şanımıza toz kondurtmadık,
_ Millete, Devlete, Bayrağa, Vatana dokundurtmadık!....
-KANIMIZ AKSADA ZAFER İSLÂMIN
-ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ
-HERŞEY TÜRK İÇİN, TÜRK'E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN
-REHBER KUR’AN, HEDEF TURAN!
- HAK, HUKUK, ADALET
MİLLİYETÇİ HAREKET dedik......
Bu kutlu ve yüce davaya ömrümüzü verdik....
Bizden öncekilerden helallik diledik, sonrakilere de helâl eyledik!. ...
Allah Türk Milletini Korusun ve Yüceltsin! ...
Dursun Ali ŞAKAR