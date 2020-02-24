Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü

Gebze ile Malazgirt’in kardeş şehir olması ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin ve Gebzeli iş ve kültür adamı İbrahim Çiçek’le ortak bir fikir oluştu bu fikre Gebze belediye başkanı sayın Zinnur Büyükgöz destek verdi Gebze ile Malazgirt arasında tarihi kardeşlik köprüsü kuruldu bu tarihi ana Gebze belediyesinde atılan imza törenine bizde şahitlik yaptık emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Kardeşlik köprüsü kapsamın da İçişleri Bakanlığı sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğü prodes Projesi kapsamında, Kocaeli Muşlular derneği tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi ile ilgili çalışmalar Muş ve Malazgirt hakkında ayrıntılı bilgiyi www.musdernegi.com dan alabilirsiniz.

TARİHE GEÇEN İMZA TÖRENİ

Kocaeli Gebze Belediyesi ile Muş Malazgirt belediyesinin kardeş şehir olması dolayısı ile Gebze belediyesin de kardeşlik protokolü imza törenin den sonra Gebze Ticaret odasın yapılan protokol konuşmaları www.gebzegazetesi.com da canlı yayınlanıyor.

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com Olarak hazırladığımız. Malazgirt Meydan Muharebesi belgesel tanıtım sine vizyonu yayınlanıyor sine vizyonla büyük ilgi gördü

http://www.musdernegi.com/…/…/1071-malazgirt-zaferi-anisina/

MALAZGİRT VE ANADOLU RUHU

Bir çok tv kanalında yayınlanan Devrialem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Ahlat dan Malazgirt e Anadolu Ruhu adı ile hazırladığımız Belgeselin geniş bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz

https://m.youtube.com/watch?v=9GXSeJe7INE

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPTI

Gebze ile Malazgirt Belediyesi arasında gerçekleşen kardeş şehir imza törenlerin de yapılan tüm konuşmalar ve belediyede ki imza törenini www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınlayarak bu etkinliğe destek verdik.

Gebze ve Malazgirt Belediyesi Kardeş Belediye Protokolü tanıtım toplantısına ev sahipliği yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, İki bölge arasında atılan bu adımda ev sahibi olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sultan Alparslan'ın Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığı Malazgirt ile sanayinin devleştiği, Fatih’lere, Hanibal’lara ev sahipliği yapmış Gebze arasında gerçekleşen protokolün kentlerimizin gelişimi adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi.







MALAZGİRT-GEBZE KARDEŞLİĞİ TOPLANTISINA KİMLER KATILDI

Toplantıya Muş Alparslan üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin, Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli ve kalabalık bir dinleyici kitlesi katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Polat, bu önemli adımın ilçemiz için son derece önemli atılımların ilk adımı olması temennisinde bulundu. Gebze ve Malazgirt denildiğinde özellikle İbrahim Çiçek, Kıyasettin Seçkin ve Hasan Payyu gibi isimlerin aklına geldiğini ve bu isimlerin Muş'un ve Malazgirt’in tanıtılması konusunda büyük bir özveri ile çalıştığını ifade ederek teşekkürlerini sundu.

GEBZE BELEDİYESİ BASIN AÇIKLAMASI

Gebze Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü Gebze Belediyesi başkanlık makamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından imzalandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Protokolümüz hayırlara vesile olsun” dedi. Gebze Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imzanın ardından kardeş belediye imza protokol töreni Gebze Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleşti.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Gebze Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı Gıyasettin Seçkin, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

MALAZGİRT DOĞDUĞUM GEBZE DOYDUĞUM YER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından iki belediyenin tanıtım filmlerinin gösterildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Ben her iki belediye başkanına ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Malazgirt doğduğum, Gebze doyduğum yer. Her ne kadar Malazgirt’te doğmuş olsam da aynı zamanda Gebzeliyim. İki belediyenin kardeş belediye olmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÖNÜL KARDEŞLİĞİMİZİ KURDUK

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın konuşmasında, “Bu gün imzaladığımız kardeşlik protokolü kağıt üzerinde kalmayacak. Gönül kardeşliğimizi kurduk. Malazgirt’i tanımak için önce ruhunu bilmek gerekir. Ben bu sene 949. Yılını kutlayacağımız Malazgirt Zaferine hepinizi davet ediyorum. Malazgirt ruhu kardeşlik, birliktelik ruhudur. Malazgirt sadece bizim değil, hepimizin kültürel mirasıdır” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Bu toprakları imar eden, yaşatan bir medeniyetin sahipleriyiz. Alparslan gelmeden önce bu topraklarda gönüller fethedilmişti. Fatih’in İstanbul’u fethetmesi milletimiz için bir dönüm noktasıydı. Bütün bunların bir sembolü olarak Malazgirt Belediyemizle kardeşlik protokolümüzü imzaladık. Burada geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak vardır, sahip çıkmalıyız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BİZE DÜŞEN ECDADIMIZIN İZİNDEN YÜRÜMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak konuşmasında, “Biz şanlı, aziz Türk milletinin evlatlarıyız. Bunun üzerimize yüklediği tarihi bir sorumluluk vardır. Bize düşen ise ecdadımızın izinden yürümektir. Anadolu atalarımızın yurt olarak seçtiği topraklardır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklara sahip çıkmalıyız. Tarih bilincimizin gençlerimize aktarılması için bu protokol çok önemli bir fırsattır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın konuşmasında, “Bu gün bir gönül köprüsü kurduk. Gelin bu köprüden birlikte geçelim. Bu köprüden geçmenizi dileriz. Gelin Malazgirt’i Malazgirt halkını tanıyın. Kapımız sizlere her zaman açık” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİĞİMİZİ TESİS ETMELİYİZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler konuşmasında, “Bu toplantı ve atılan imza çok önemli. Bu coğrafya atalarımızdan bize miras. Bu topraklar üzerinde her zaman oyunlar oynanmış, oynanmaya da devam edecektir. Bizim ecdadımız gönülleri fethetmiştir. Tekrar birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız. Birbirimizi sevip, saygı duyup el vermeliyiz. Öncelikle kardeşliğimizi tesis etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Son konuşmacı olarak Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Malazgirt’in tarihine ilişkin bilgiler verdi. Protokol üyelerinin hediye takdiminin ardından program hatıra fotoğrafıyla son buldu.