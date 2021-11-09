HASAN ARIKAN HOCA’NIN VEFATININ ARDINDAN

Asrımızın en büyük felaketi korona vebasının, dünya insanlığına karşı sinsi ve gizli savaşı devam ediyor.

Türkiye’de her gün yüzlerce kişi ölüyor. Bu veba, insanlara hayatı zehretti, ülke ve aile ekonomileri büyük sıkıntı içinde. Hiçbir şey eskisi gibi değil, insanlık alemi dünyada tam anlamı ile açık hapishane hayatı sürüyor.

Her gün ölüm haberleri alıyor ve üzülüyoruz. 6 Kasım 2021 günü akşam çok acı bir haber aldım. Hasan Arıkan Abi’de korona vebasından vefat etti. Cenazesi 7 Kasım 2021 günü ikindi namazı öncesi İstanbul Karaca Ahmet Mezarlığında açık alandan kaldırıldı.

Cenazeye Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen talebeleri katılarak, hocalarına son görevlerini yaptılar.

Kendisini 45 yıldır tanıyıp bilmeme rağmen yakinen tanımam, yüz yüze görüşmem, 2012 yılında Tataristan’da belgesel çekimi yaparken oldu.

Merhum hocama Allah cc rahmet, talebeleri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Hasan Arıkan ile ilgili talebeleri ve yakından tanıyanlardan aldığım bilgiler kapsamında vefatının ardından sizlerle bu günkü makalemde paylaşmak istiyorum.

HASAN ARIKAN KİMDİR?

1936 yılında Alanya’da doğan Hasan Arıkan, yetiştirdiği binlerce talebe ve yazdığı kitaplarla tanınmakta. Hasan Arıkan, orta tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra, son devrin büyük din alimi ve tasavvuf önderi Fatih ve Süleymaniye Medresesi mezunlarından Süleyman Hilmi Tunahan Hz. de okudu ve uzun yıllar devlet ve milletimize resmî vaiz ve gönüllü din ve ilim adamı olarak hizmet etti. 1954 yılından itibaren resmî vaizlik yaptığı illerde ve beldelerde binlerce talebe yetiştirdi, konferanslar verdi. Aynı zamanda dini ve milli eserler yazdı. En önemli kitabı bugün birçok dünya diline çevrilen, her Müslümanın bilmek zorunda olduğu dini bilgilerin özet olarak yazıldığı Muhtasar İlmihal kitabını yazdı ve bu kitaptan adını bile sildirerek kendine mal etmedi.

Emekli olduktan sonra talebe yetiştirmeye devam etti. Trabzon ile Erzurum’da da 23 yıl boyunca vaizlik ve din hizmetleri yaptı. İlerlemiş yaşına rağmen Hasan Arıkan, 10 yıl boyunca Rusya coğrafyasında gönüllü olarak İslami hizmetler yaparak talebe yetiştirdi.

Hasan Arıkan Abi ile Rusya’da belgesel çekimi yapmıştık…

Hasan Arıkan Abi, tarihte ilk Müslüman Türk devleti olan bugünkü Tataristan sınırları içinde kalan, İdil Volga Nehri boylarında 1100 yıl önce kurulan Bolgar Türk İslam devletinin kurulduğu yere Türkiye’nin de katkıları ile yapılan caminin, 2012 yılındaki açılış törenine bizleri belgesel çekmek için davet etmişti.

Tataristan ve Rusya’da çektiğim iki bölüm belgeselden kısa bir bölümü sizlerle paylaşıyorum;

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1929579003863364/?extid=0&d=n

Tataristan Bulgar Şehrinde Tören

Her yıl haziran ayının başında burada Bulgar Türk İslam devletinin kuruluşunun yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlanır.

Caminin açılış törenine Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Türkiye’nin Tataristan Kazan Başkonsolosu İRCC Başkanı Halit Eren, Rusya Baş Müftüsü ile Rusya’nın birçok bölgesinden gelen on binlerce Müslüman ve Türkiye’den gelen heyet katılmıştı.

Bizi de bu önemli törene, o yıllarda Diyanet’teki görevinden emekli olduktan sonra Rusya ve Tataristan’da gönüllü olarak kuran kursları açarak dini hizmet yapan ve dün gece vefat eden merhum Hasan Arıkan Abi belgesel çekmek için davet etmişti. Son devrin din alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan’ın ilk talebelerinden olan Hasan Abiyi rahmetle anıyor, ruhu için bir Fatiha, üç İhlası Şerif okumaya davet ediyorum, El Fatiha…

Hasan Abinin de konuşma yaptığı Tataristan Kazan’da çektiğim belgeselin bir başka kısa bölümünü sizlerle paylaşıyorum;

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/4122128224498691/?locale2=ne_NP

Hasan Arıkan’ın Hayatından Notlar

Merhum Hasan Arıkan Abi, 1936 Alanya doğumlu. İlk dini tahsilini Alanya’da Cirpanli Hoca efendiden aldı.

1951 yılında İstanbul’a geldi, orta eğitimini alırken Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinden dini ilimler almaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik İmtihanına girdi ve resmi vaiz olarak, Düzce Cumayeri, sonra Rize’de görev yapıp talebe yetiştirdi. Tarsus ve Kilis’te yıllarca resmi vaizliğin yanında talebe okuttu.

1967 yılında TRT Çukurova Radyosunda Ramazan Sohbetleri yaparak, Adana bölgesi halkının gönlünü kazandı. Ramazan Sohbetleri büyük ilgi gördü.

Adana bölgesinde uzun süre dini hizmetler yaptı. Daha sonraları, 30 yıla yakın Trabzon, Erzurum’da görev yaparak binlerce talebe yetiştirdi, konferanslar verdi.

Hasan Arıkan Rusya’da

Hasan Arıkan ilerlemiş yaşı ve ayağındaki engeline rağmen 10 yıl boyunca Rusya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ve Özerk Türk İslam Cumhuriyetindeki soydaşlarımıza Rusya Baş Müftülüğü iş birliği ile gönüllü hizmet verdi, talebe yetiştirdi.

2012 yılında Rusya coğrafyasında Tataristan, Kazan, Bolgar, Moskova ve Saint Petersburg’da 10 gün süren Rusya’da İslam Medeniyeti belgesel çekimlerimizi yaparken birlikte olduk.

1954 yılından 2013 yılına kadar kendisini İslam davası ve talebe yetiştirmeye adayan Hasan Arıkan ile din adamı ve gerçek bir alim, gönül insanı ve kültür adamı olarak en son Gebze’de görüşüp sohbet ettik.

Hasan Abi ile Hatıralarım

Hasan Arıkan Abi ile gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı sizlerle özet olarak paylaşmak istiyorum.

Ben ilk kez Hasan Abinin adını, Muhtasar İlmihal kitabında okumuştum. Birçok kanalda yayınlanan Devri Alem Belgesel Programımızı izlediğini biliyor, zaman zaman selam ve duasını alıyordum. Kendisi ile yüz yüze görüşüp yakından tanımam 2012 yılında Tataristan ve Rusya coğrafyasında belgesel çekimleri yaparken olmuştu.

Tataristan Kazan’dan tarihi Bolgar şehrine gitmek üzere akşam yola çıkmış, arabada uzun uzun konuşup, Rusya’daki İslam medeniyeti tarihi ve Özerk Müslüman Türk Cumhuriyeti ile ilgili bilgiler almıştım.

1100 yıl önce kurulan ilk Müslüman Türk devleti Bolgar devletinin kurulduğu yere gece geç vakitlerde gelmiş, bizleri Rusya Baş Müftüsü karşılamış, aynı çadırda yere serilmiş iki yer yatağında yan yana kalmıştık. İlerlemiş yaşı, yağışlı, soğuk hava ve bacağından engelli olmasına rağmen hiç şikayet etmemesi beni derinden etkilemişti.

Ertesi gün İdil Volga Nehri boylarında kurulan ilk Müslüman Türk Devleti Tarihi Bolgar Türk devletine 1100 yıl önce başkentlik yapan bölgeye yapılan caminin açılış ve anma törenlerini takip edip, Rusya, Sibirya ve Kafkasya başta olmak üzere birçok bölgeden gelen binlerce Tatar, Kazan, Müslüman Türk soydaşımız ile görüşüp, caminin açılış töreninin belgeselini çekmiş, daha sonra Moskova ve Saint Petersburg’da birlikte günlerce Rusya’da Türk İslam Medeniyeti Tarihi ile ilgili belgesel çekimlerimiz sürmüştü.

Tarihin canlı şahidinden ilim, irfan, hikmet sahibi, gerçek bir din alimi, derin tarihi bilgiye sahip, genel kültür birikimi olan Hasan Abiyi çok geç tanımanın ve erken kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Allah cc rahmet eylesin, makam ve mekanı cennet olsun.

Tataristan Türk İslam Tarihinde Çok Önemli

İdil Volga Boyları, Tataristan Kazan Hanlığı ve bugün Tataristan sınırları içinde yer alan Tarihi Bolgar Devleti çok önemli.

Tarihi Bolgar Devleti ile ilgili özel bir kuruluş tarafından hazırlanmış bir tanıtım filmi ile sizleri baş başa bırakıyorum;

https://m.youtube.com/watch?v=P2yqbQZtGus

Tataristan ile Kocaeli Gebze arasında Kardeş Şehir anlaşması ve yakın iş birliği var. Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu döneminde ve daha sonrasında bir kaç kez Tataristan’a gitme imkanım oldu.

Gazeteci ve belgeselci olarak Tataristan Cumhurbaşkanı ile Gebze’de görüşüp, söyleşi yapmış ve Gebze kitabımızı hediye etmiştik.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4772&t=makale







