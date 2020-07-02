Kocaeli Valisi Yavuz’dan Başkan Büyükgöz’e ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilimize atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:53