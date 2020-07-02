Kocaeli Valisi Yavuz’dan Başkan Büyükgöz’e ziyaret

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:53
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iade-i ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilimize atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ziyaret esnasında başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner ve Sedat Çelik de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sayın Valimize Gebze’mize hoş geldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar ihsan eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. Gebze hakkında karşılıklı istişarenin de yapıldığı ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e belediyecilik çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.