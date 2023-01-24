NAİL ÇİLER’İN, ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI VE REGAİP KANDİLİ MESAJI

On bir ayın sultanı Ramazan Ayının müjdeleyicisi ve mübarek üç ayların da başlangıcı olan, maneviyatımızın yükseldiği Regaip Kandilimiz, hayatımızı yeniden gözden geçirme fırsatımız olan günlerimizden biridir.

Bu mübarek zamanları bilerek gönül kapılarımızı açmalı; doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın ve Yaratılanı Yaradan’ dan ötürü sevmenin ulaşılacak en mühim duygular olduğunu fark etmeliyiz. Regaip Kandili, ümitlerimizi tazelemeye, iç dünyamızı, kalbimizi onarmaya ve hayatımızı yeniden gözden geçirmek için çok önemi olan zamanlardan biridir.





İnsanoğlu için manevi fırsat olan bu günlerin hepimiz için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesini; günahlarımızın bağışlanmasını ve tüm güzel duyguların yayılmasını diler; Regaip Kandili’nizi kutlarım.