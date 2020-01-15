banner481
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ördek ve Balıklar Telef Oldu

Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan "hayalet ağ" nedeniyle 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ördek ve Balıklar Telef Oldu

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:42

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Sapanca Gölü'nde katliam", '"Hayalet ağ' katliamı!" ve "Bunu yapan insan olamaz" şeklindeki yayınlanan haberlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce incelendiği kaydedildi.

11 Ocak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarın değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Aynı gün saat 15.00'da Sapanca Gölü Eşme mevkisine (Kocaeli il sınırı) intikal edilmiştir. Sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılması suretiyle atıl halde bulunan 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve Altıngöz ayrıca sazan, kızılkanat ve turna gibi balık ve ördek gibi canlı türlerinin ağlara dolanmış ve çürümüş halde oldukları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

 Açıklamada, Balıkçık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce sahipsiz olan ağın alınıp, işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne getirildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Burada yapılan inceleme ile bu sorumsuz eylemin faillerine ait delil aranmışsa da bulunamamıştır. 13.01.2020 tarihinde sahipsiz olan ağ Büyükşehir Belediye Entegre Tesisine imhası için gönderilmiştir. 2018-2019 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sapanca'da 7/24 zamanlı toplam 141 denetim yapılmış olup, 60 bin 500 metre ağ, 30 bin metre metre pareketa, 1350 pintere el konularak, 31 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSakaryaSapanca GölüHayalet AğYabani ördekBalık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı
Roman çalıştayı Kocaeli’de yapıldı Roman çalıştayı Kocaeli’de yapıldı
23 milyon metrekare yeşil alan 23 milyon metrekare yeşil alan
Birim müdürlerinden brifing Birim müdürlerinden brifing
Elazığlılar Bilgili’yi ziyaret etti Elazığlılar Bilgili’yi ziyaret etti
2020 hac kuraları çekildi 2020 hac kuraları çekildi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum...
Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları’nın Marmara Bölgesi Çalıştayı Kocaeli’de...

Haberi Oku