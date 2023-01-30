GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel bireyler "Yanımdasın Beni Tanı" etkinliğinde eğlendi

- Başkan Aygün: "Engel yürekte değilse her türlüğü zorluğu birlikte aşabiliriz"

Özel bireyler

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:51

 Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Derince'de düzenlediği etkinlikte bir araya gelen özel bireyler, hem birbirleriyle kaynaştı hem keyifli vakit geçirdi. Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Engel yürekte değilse her türlüğü zorluğu birlikte aşabiliriz" dedi.  
 Yaklaşık 3 ay önce özel bireyler ve ailelerine destek olmak için kurulan Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği, Derince'de etkinlik düzenledi. "Yanımdasın Beni Tanı" adlı etkinliğe özel bireyler ve aileleri katıldı. Çocuklar beraber eğlenceli vakit geçirdi, aileler birbirleriyle tanıştı. Programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı.  
 Programda konuşan Başkan Zeki Aygün, "Bizler Derince Belediyesi olarak 'sevgi varsa engel yoktur' anlayışıyla çalışarak yılın 365 günü özel bireylerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu anlayış çerçevesinde Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'miz ile hem engelli bireylerimiz hem de ailelerimiz için örnek çalışmalara imza atıyoruz. Gönül gönüle vererek bugüne denk engelleri birlikte aştık, inşallah bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte olacağız. Engel yürekte değilse her zorluğu birlikte aşabileceğimize inanıyor, dernek üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ebeveynlere Ebeveynlere "çocuklarınızı kıyaslamayın" uyarısı:...
Kocaelispor’un saat değişikliği talebi reddedildi Kocaelispor’un saat değişikliği talebi reddedildi
TAZİYE ve TEŞEKKÜR TAZİYE ve TEŞEKKÜR
Terastan yükselen dumanlar korkuttu Terastan yükselen dumanlar korkuttu
KÜLTÜR BAKANINA KOCAELİ MEKTUBU KÜLTÜR BAKANINA KOCAELİ MEKTUBU
Beklenen kar gelince vatandaşlar soluğu Kartepe'de aldı Beklenen kar gelince vatandaşlar soluğu Kartepe'de...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Ebeveynlere "çocuklarınızı kıyaslamayın"...
Kocaeli'de gençlerle söyleşi programında bir araya gelen gazeteci ve yazar Erem Şentürk, "Anne ve babalar...

Haberi Oku