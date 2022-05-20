Plywood Kalıp Nedir?

Özellikle ahşap malzemelerden meydana gelen ve oldukça ince tabakaları üzerlerine yapılan çapraz aynı zamanda dik bir açıyla sıkı bir şekilde yerleştirilen özel bir malzemeleri ile birbirine yapıştırılan maddelerden meydana gelmektedir.

Bu maddeler aynı zamanda preslenerek üzerlerine koruyucu tabakalar yerleştirilip hiçbir şekilde sudan ya da nemden etkilenmeyecek olan ahşap malzemeler sınıfındadır. Bu sebepten dolayı

yerleştirildiği konumdan dolayı dayanımı fazlası ile yüksek olmaktadır.



İki şekilde türe sahip olmaktadır. Bu türler film kaplamalı ve film kaplamasızdır. Film kaplamalı tabakada fazlasıyla düz bir yüzey elde edilmektedir. Tabakada film yoksa pürüzlü yüzeyler elde edilmektedir.

Plywood Kalıbın Avantajları Nelerdir?

Temizlik yapıldıktan sonra tekrar kullanım sağlanabilmektedir. Aynı zamanda fazlasıyla çevre dostu bir üründür. Mevcut olan ve bulunan katmanları fazlasıyla düzgün bunun yanında birbirine sağlam bir şekilde monte edilmiştir. Düzgün yüzeylerden oluşmaktadır. Birçok alanda çok fazla uygulamalara sahiptir.

Oldukça ekonomik yapısı ile dikkat çekmektedir. Fazlasıyla hafif olduğu için aynı zamanda dayanıma da yüksektir. Kullanımı rahat olduğu için işçilik gücüne çok fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir neme ya da kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklı ürünlerden oluşmaktadır. Kişilerin istedikleri formlara göre ölçü alabilmektedir. Hem bütün hem de ayrı ayrı parçalar halinde kullanılabilmektedir.

Plywood Kullanım Alanları Nelerdir?

Bu uygulamanın kullanım alanları fazlasıyla geniş olduğu için son zamanlarda inşaat işlerinde, iskele platformlarında, mobilya işlerinde ve buna benzer birçok alanda kullanılmaktadır. Bunun yanında zemin ve parke endüstrisinde, kapı, raf, ofis mobilyalarında, koltuk yapımında da günümüzde karşımıza çıkmaktadır.

Ulaştırma ve gemi inşaatında, vagonların yapımında, hayvan taşıma araçlarında, son yıllarda otobüslerde de plywood kaplamasına fazlasıyla önem verilmektedir. Bunların yanında paketleme, oyuncak salonlarına ve müzik aletlerinde de yer almaktadır. Bunun en büyük sebebi diğer yapı malzemelerine göre daha ucuz olması, oldukça dayanıklı ve hafif bir yapıya sahip olması, güvenli ve aynı zamanda hijyenik olmasıdır.

Yeniden kullanılabilen ve çevreye kesinlikle zarar vermeyen malzemelerden üretilmektedir. Her türlü koşula karşı dayanıklı olduğu için de her yerde sıklıkla tercih edilmektedir.

Plywood çeşitlerini incelemek için https://babayapi.com/sitesini ziyaret edebilirsiniz.