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Seyit Onbaşı vefatının 80'inci yılında anıldı

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında anıldı.

Seyit Onbaşı vefatının 80'inci yılında anıldı

01 Aralık 2019 Pazar 16:02

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen anma etkinliği, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Fatih Camisi'nde mevlit okutulmasıyla başladı. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı'nın büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Koca Seyit'in, Türk milletinin tarihinde abideleşmiş bir şahsiyet olarak gönüllerinde yer aldığını belirten Kaşdemir, "Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna Çanakkale'de, bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir yükü omuzlarına alan o kahramanlar Çanakkale ruhunun temsilcileridir. Çanakkale ruhu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Seyit Onbaşı'dır, vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir." dedi.

Dua edilmesi ve Seyit Onbaşı Heykeli'nin bulunduğu alana karanfil bırakılmasıyla sona eren törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

ÇANAKKALE (AA)

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