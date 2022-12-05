ŞİİR TADINDA GEBZE TİCARET ODASI 35 YAŞINDA

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI NAİL ÇİLER VE GENEL SEKRETER MUSTAFA BEY’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNUP GTO TARİHİ ÜZERİNE KONUŞTUK





GTO’NUN İZMİT LOBİSİ İLE GEÇEN. 35 YILLIK TARİHİ

Gebze ticaret odasının kuruluş sürecini dün gibi hatırlıyorum 1982 yılında Gebze’de kİtap kıtasiye dükkanı açıp esnaflığa ilk adımı atıp 1984 yılında Gebze gazetesini kurmuştum. İzmit lobisinin Gebze’ye yaptığı haksızlığı 1988 yılında izmit lobisine karşı büyük mücadelelerle kurulan Gebze ticaret odasının kuruluş sürecinde görmüş İzmit lobisi ile ilk kez yüzleşmiştim.

GTO 35 yaşına girmeye hazırlanıyor

Gebze Ticaret Odası, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. 1988 yılındaki ikinci girişim sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü.​ 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. (Kaynak Gebze ticaret odası)

İzmit lobisine karşı büyük mücadele ile kurulan ve halen mücadeleye devam eden Gebze ticaret odası 2023 yılında 35 yaşına giriyor , GTO başkanı Nail Çiler’in şahsında GTO’nun kuruluşundan bu günlere emeği geçen herkesi saygı İle anıyor ünlü şairimiz Cahit Sıtkı’nın. 35 yaş şiirini armağan ediyorum.

35 YAŞ ŞİİRİ

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız,

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak.

Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak,

Taht misali o musalla taşında.

CAHİT SITKI TARANCI

GEBZE TİCARET ODASI NASIL KURULDU

Gebze ticaret odasının nasıl kurulduğu İle ilgili Gebze gazetesi ve sosyal medyada çok sayıda yazı ve haberler yazdım devri alem belgesel programı olarak belgesel tv programları çektik bu yazılarımdan birini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3077&t=makale

Gebze Ticaret Odası

Kocaeli’nde 44 yıldır yayın yapan Kocaeli Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen “Doruktakiler” için Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen büyük jüri toplantısına katılarak, oyumuzu kullanıp seçimimizi yaptık. ‘Doruktakiler’i seçip, Büyük jüriye Kocaeli’de yılın çevrecisi olarak Kefken, Cebeci Uzunkum’u koruyup, Tabiat Parkı ilan eden Kocaeli Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürümüzü Jüriye çevreci kuruluş olarak önerdim. Toplantı öncesi uzun yıllar görüşemediğimiz bir çok dost ve arkadaşla hasret giderdik. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul ve Yönetim kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Hatıra fotoğrafı çektirip, Kocaeli Sanayi tarihi üzerine konuştuk. Ayhan bey beni meclis başkanı Tahsin Tuğrul’a Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu ilk dönem meclis üyesi olarak takdim etti. Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu yılları dün gibi hatırlıyorum. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası kurulunca Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ayrılarak, Gebze Sanayi Odası’nın kurulmaması, sadece Gebze Ticaret Odası olması için İzmit lobisi Kocaeli Sanayi Odasının kurulmasına karar verdi ve Gebze sadece Ticaret Odası olarak kaldı. Yapılan seçimlerde bizde gazete sahibi olarak Kocaeli’deki gazete sahipleri ile seçim yarışına katılıp, Kocaeli Sanayi Odası’nın ilk Meclis Üyesi olduk. Meclis üyesi olarak İlk toplantıyı, Kocaeli Sanayi Odası’nda uzun süre başkanlık yapan Şahabettin Bilgisu’nun iş yerindeki ofisinde yapmıştık aradan uzun yollar geçmesine rağmen o günleri dün gibi hatırlıyorum.

GEBZE TİCARET ODASI NASIL KURULDU?

Gebze Ticaret Odası’nın geçmişi aslında çok eski yıllara dayanır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gebze Ticaret Odası, o dönem İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. Ancak bu ilk girişim çeşitli engellemeler nedeniyle başarılı olamadı. Fakat daha sonra ısrarlı çalışmalarını sürdüren ve o dönem Kocaeli Sanayi odası meclis Üyesi de olan değerli dostum İbrahim Başaran ve yanında ki ekip arkadaşlarının 1988 yılındaki ikinci girişimi sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. İbrahim bey Gebze Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı olurken, bu görevi yaklaşık 20 yıl devam ettirdi. İbrahim beyden sonra da sayın Nail Çiler bayrağı devraldı ve 3 dönemdir Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmakta. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür´ün destekleriyle Gebze Ticaret ve Sanayi Odası´nın kurulmasına ilişkin izin 8 Ağustos 1988 tarihinde verildi. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası olarak fiilen görev ve faaliyetlerine 5 Ekim 1988 tarihinde başladı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. (kaynak Gebze gazetesi )