‘’Sizler zalimsiniz, katilsiniz ve çocukları öldürüyorsunuz’’

Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, göç ve mültecilik konusu eskiden beri var olan uzun zaman uğraşılan ve hiçbir zaman ortadan kalkmayan bir mesele olduğunu belirterek, “Aslında insanların var olduğu anlardan bu yana Habil ile Kabil’den beri hep bir zalim var hep bir mazlum var. Önemli olan nerde durduğumuzdur. Zalimin yanında mı duracağız mazlumun yanında mı duracağız. Zulüm mü yapacağız, adalet mi dağıtacağız. Elhamdülillah bu milletin evlatları bu topraklarda her zaman dünyanın nöbetini tutmuş, bu dünyaya adalet, barış ve kardeşlik götürmüştür. Ceddimizin hâkim olduğu topraklara zulüm girememiştir” dedi.

“YERLİ HALKIN ELİNDE NE VARSA ALDILAR, ZULMETTİLER”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda davetlinin ve vatandaşlarında hazır bulunduğu törende “Kudüs bölgesini hâkimiyetimiz altında 300 yıldan fazla tutarken, orada bir tek insanın gözyaşı dökülmedi” diyerek düşüncelerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Kimsenin burnu kanamadı. Biz ne zaman oradan uzaklaştık, bu emperyalistler ve küresel güç odakları ne zaman orada ki petrolü keşfettiler ilgi odakları petrol oldu. Ondan sonra oraya huzur gelmedi. Her seferinde yeni oyunlarla gelirler. Her seferinde başka bahaneler bulurlar. Her seferinde orada ki insanlara kan ve gözyaşı bıraktılar. Amerika’ya gittiklerinde orada ki yerli halkın elinde ne varsa aldılar, zulmettiler. Afrika’ya gittiler orayı yağmaladılar. Biz gittiğimiz yere barış, kardeşlik ve huzur götürdük. Onlar bizim götürdüğümüz medeniyeti ve kardeşliği ortadan kaldırmak için saldırdılar. Hatırlayın, Bosna’da katliama başladıklarında bizim orada ki en sembolik eserlerimize saldırdılar. Oradaki camilerin minarelerine saldırdılar. Meşhur Mostar köprüsüne saldırdılar. Çünkü o bizim orada tesis ettiğimiz kardeşliğin kilit taşıydı” şeklinde konuştu.

“ÇÜNKÜ ONLARIN TEK BİR DERDİ VAR PETROLDÜR”

“Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya haykırıyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Zalimlerin gözüne içine baka baka diyor ki ‘Dünya beşten büyüktür. Sizler zalimsiniz, sizler çocukları öldürüyorsunuz, sizler katilsiniz’ diyor. Zerre kadar korkmadan diyor. Dünyanın alışmadığı bir şey bu. Geçen gün yine Cenevre’de bir konferans vardı. Konusu Göç ve Mültecilikti. Yine gözlerine baka baka söyledi. Dedi ki dünyada 250 milyondan fazla mülteci var. Dünya da 25 milyondan fazla yerinden edilmiş insan var. Dünya’da elli milyonun üzerinde göçe maruz kalmış insan var. Gelin biz bunlara huzur bulduralım. Suriye’nin güvenli bölgesine gelin el birliğiyle onların insanca yaşaması için evler yerler tesis edelim diyor. Hadi birlikte yapalım diyor. Ama hala çıt yok. Çünkü onların tek bir derdi var petroldür. Orada ki çocukların damarlarından kan yerine petrol aksaydı bunlar çoktan gitmişlerdi. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Gözlerine baka baka. O kıyıya vuran ve batırılan gemilerde ki boğulan çocukları hatırlatarak söyledi. Bize düşen gücümüz ve nefesimiz yettiğince, ömrümüz var olduğu sürece bunla ilgili mücadelemizi devam ettirmektir. Sefer bizden zafer Allah’tandır. Biz sadece gayretten sorumluyuz” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZ EBED MÜDDET DEVAM EDECEKTİR”