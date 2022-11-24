Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yeni Dönem ve Tarihden Ders Almak

Birleşik Arap emirlikleri kralının Türkiye ye yaptığı resmî ziyaret ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’la yapılan görüşmeler her iki ülke arasında yeni bir dönemin başlaması önemli 9 yıldan beri İlişkiler kopuktu 9 yıl içinde çok ciddi sorunlar yaşandı temennimiz tarihden ders ve ibret alınır tekrar sorunlar yaşanmaz
Bizbgaeteci ve Belgesrlci olarak sizleri 30 yıl önce yazdığınız yazılara BAE ile Türkiye Arasındaki ilişkilerin tarihine götürmek istiyoruz
30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra
Bu gün Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kralı nın Babası nın 33 yıl önce Kocaeli Darıca Bayramoğlun da satın aldığı Saray ın ilginç hikayesini Gebze belgeseli kitabınız da 33 yıl önce yazmıştık
Bu gün Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul edilerek heyetler arası görüşmeler yapılıp anlaşmalar imzalandı
Ziyaretle ilgili cumhurbaşkanlığı dedi internet sayfasında torbalan açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum
Darıca Bayramoğlunda Saray
Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap emirlikleri kralı nın Türkiye’ye yatırım yapacağı açıklamaları bayramoğlun da 80 dönümlük yeri üzerine yapılan sarayı yeniden gündeme getirdi ve bu yer üzerine birleşik Arap emirlikleri tarafından yatırım yapılması söz konusu
BAE Kralı Darıca’ya Söz verdiği 8 Milyon Dolarlık Bağışı Yapmalı
Darıca Bayramoğlu’ndan 80 dönüm arazi ve saray satın alan birleşik arap emirlikleri Kralı Darıca halkına 8 milyon dolarlık hastane park ve cami yapma sözü vermiş ve bu söz yerine getirilmemişti dün Türkiye’ye gelen kral baba kralın 30 yıl önce verdiği sözü tutmalı
Konuyla ilgili Gebze gazetesinde yıllar önce yazdığım makale
BAE Başkanı Danışmanı açıklama Yaptı
Tarihi ve olumlu bir toplantı
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.
BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:
"Şeyh Bin Zayid, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."
Ziyaret ike ilgili ayrıntılı bilgi ve vldrolu haber
Gebze Gazetesi
www.gebzegazetesi.com kuruluş yıl dönümü anısına 1990 yılın da yayınladığımız Gebze belgeseli kitabınızın ilgili sayfalarını paylaştık
B A E Fahrettin Paşa dan özür dilemeli
Medine müdafii olarak tanınan ve kutsal toprakları birinci dünya harbinde İngilizlere karşı aylarca savunan Fahrettin paşayı daha önce hırsızlıkla suçlayan Birleştik arap emirlikleri yetkilileri Fahrettin paşa dan özür dilemeli konuyla ilgili Gebze gazetesinde yazdığım makale
Fahrettin Paşa ve Medine Savunması Belgeseli
Devrimalem belgesel tv pgogramı olarak hazırladığımız Fahrettin Paşa belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz