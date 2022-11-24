Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yeni Dönem ve Tarihden Ders Almak

Birleşik Arap emirlikleri kralının Türkiye ye yaptığı resmî ziyaret ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’la yapılan görüşmeler her iki ülke arasında yeni bir dönemin başlaması önemli 9 yıldan beri İlişkiler kopuktu 9 yıl içinde çok ciddi sorunlar yaşandı temennimiz tarihden ders ve ibret alınır tekrar sorunlar yaşanmaz

Bizbgaeteci ve Belgesrlci olarak sizleri 30 yıl önce yazdığınız yazılara BAE ile Türkiye Arasındaki ilişkilerin tarihine götürmek istiyoruz