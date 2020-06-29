banner490
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok

Yasakları çiğneyerek yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere, Büyükşehir zabıta ve polis ekipleri geçit vermiyor

Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:05

 Yürüyüş yolları günlük hayat içerisinde vatandaşların yaya olarak ulaşımını sağladığı ve sağlık için spor yapabildiği alanlar olarak ayrılıyor. Motorlu araçların yürüyüş yollarını kullanması vatandaşlar için can tehlikesi oluşturuyor. Gelen şikâyetler üzerine polis ekipleri ile İzmit ilçesinde denetim yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere geçit vermiyor.

 

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde denetim yapan Büyükşehir zabıta ve emniyet ekipleri, yürüyüş yolunu kullanan motosikletler ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayarak yasağı çiğneyen motosikletlere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

 

VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR

Motosikletlerin araçlar için ayrılan yoldan değil de yürüyüş yollarını kullanması, oluşabilecek kazalardan dolayı vatandaşların can güvenliğini riske atıyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte il geleninde denetimlerini sürdürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir zabıtası vatandaşların hizmetinde Büyükşehir zabıtası vatandaşların hizmetinde
Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik...
Yavru Karaca’yı elleriyle besledi, siyah kuğuları görmeye davet etti Yavru Karaca’yı elleriyle besledi, siyah kuğuları...
Darıca Bilal Habeşi Cami’sine ve Kuran Kursu’na malzeme yardımı Darıca Bilal Habeşi Cami’sine ve Kuran Kursu’na...
‘’Kocaeli’de su musluktan içilir’’ ‘’Kocaeli’de su musluktan içilir’’
27 Mayıs darbesini bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olarak hatırlayacağız 27 Mayıs darbesini bu ülkeye yapılan en büyük...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir zabıtası vatandaşların hizmetinde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi...

Haberi Oku