Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR
İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde denetim yapan Büyükşehir zabıta ve emniyet ekipleri, yürüyüş yolunu kullanan motosikletler ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayarak yasağı çiğneyen motosikletlere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR
Motosikletlerin araçlar için ayrılan yoldan değil de yürüyüş yollarını kullanması, oluşabilecek kazalardan dolayı vatandaşların can güvenliğini riske atıyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte il geleninde denetimlerini sürdürüyor.