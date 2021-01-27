23 Yıl Önce Çanakkale Şehitliğinin Hali

23 yıl önce Çanakkale şehitliği perişanlık içindeydi daha sonra bölgeye sahip çıkıldı yeni anıtlar yapılıp şehit mezarları araştırılıp bakımlı hale getirildi Çanakkale şehitliğine sahip çıkan ilgili ve yetkililere teşekkür ediyoruz

An itibari ile 27 ocak 2021 günü sabah 07`de Devri Alem belgesel programı olarak 23 yıl önce 1998 yılında Çanakkale Gelibolu da çektiğimiz Çanakkale Kara savaşları belgeselimiz TGRT belgesel tv`de yayınlanıyor.

Çanakkale Zaferi Belgeselimiz TGRT`de 2 Bölüm Olarak Yayındı

www.devrialem.tv 26 Ocak 2021 cumartesi günü TGRT belgesel tv`deolarak 23 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Çanakkale Zaferi belgeselimiz`in birinci bölümünü sizlerle paylaşıyoruz .

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor.