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23 Yıl Önce Çanakkale Şehitliğinin Hali

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

23 Yıl Önce Çanakkale Şehitliğinin Hali

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:14

An itibari ile 27 ocak 2021 günü sabah 07`de Devri Alem belgesel programı olarak 23 yıl önce 1998 yılında Çanakkale Gelibolu da çektiğimiz Çanakkale Kara savaşları belgeselimiz TGRT belgesel tv`de yayınlanıyor.
23 yıl önce Çanakkale şehitliği perişanlık içindeydi daha sonra bölgeye sahip çıkıldı yeni anıtlar yapılıp şehit mezarları araştırılıp bakımlı hale getirildi Çanakkale şehitliğine sahip çıkan ilgili ve yetkililere teşekkür ediyoruz
Çanakkale Zaferi Belgeselimiz TGRT`de 2 Bölüm Olarak Yayındı
26 Ocak 2021 cumartesi günü TGRT belgesel tv`de www.devrialem.tv olarak 23 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Çanakkale Zaferi belgeselimiz`in birinci bölümünü sizlerle paylaşıyoruz .
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.
15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor.
1998 yılında çektiğimiz birçok tv kanalında yayınlanan Çanakkale şehitleri belgeselimizden 26 ve 27 ocak 2021 günlerinde TGRT Belgesel Tv`de .Sosyal medyam ve Gebze Gazetesin de yayınlanan bazı bölümleri sizlerle paylaşıyoruz
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