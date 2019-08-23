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25 ülkeden 200 konuşmacı MARUF için gelecek

Başkan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği encümen toplantısına katıldı.

25 ülkeden 200 konuşmacı MARUF için gelecek

23 Ağustos 2019 Cuma 10:17

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kaleiçi’ndeki Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi’nde gerçekleştirildi. MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıya MBB Encümen Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katılım gösterdi.

 

MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU

Toplantı öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliğinin encümen toplantısını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın davetleri üzerine Edirne’de yapma kararı aldık. Kendilerine bize ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyoruz” diyerek toplantıya katılan diğer belediye başkanları adına teşekkür etti. Toplantının gündem maddelerinin arasında 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) vardı. 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve aralarında 100’den fazla belediye başkanının bulunduğu 3000’den fazla katılımcı ile göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekâna kente ilişkin birçok konunun tartışılacağı kent forumu MBB Encümeni tarafından istişare edildi.

 

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Marmara Belediyeler Birliği Encümeni toplantısı nedeniyle gittiği Edirne’de AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve yönetimini de ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle de istişare gerçekleştirdi. Edirne AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Başkan Büyükakın, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e Marmara Belediyeler Birliği encümen üyeleriyle birlikte konuk oldu. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

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