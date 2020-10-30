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29 Ekim Coşkusu Kocaeli’deki Caddelere Taşındı

29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu.

29 Ekim Coşkusu Kocaeli'deki Caddelere Taşındı

30 Ekim 2020 Cuma 09:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 97. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu. Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un bir süre eşlik ettiği gezici tıra vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara eşlik ederek coşkuyla karşılık verdi.

 

GEZİCİ TIR KENTİ DOLAŞTI

Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Koronovirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ve izdihamın olmaması için Kocaelililere anlamlı bir etkinlik hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu marşların çalındığı gezici tır vatandaşların evlerine konuk oldu. Vatandaşlar bu özel sürprizi balkonlarından ve pencerelerinde heyecanlı gözlerle izledi.

 

VATANDAŞLAR EVLERİNDE 29 EKİM COŞKUSUNU YAŞADI

Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin gezici tırından yankılanan marşlara alkışlarla da cevap verdi. Oldukça mutlu gözlerle takip edilen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise büyük oldu. Genci, yaşlısı Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla 29 Ekim’in coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.








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