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7 farklı hattan GTÜ’ye kolay ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi’ne 7 farklı hattan ulaşım hizmeti sağlayarak öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

7 farklı hattan GTÜ'ye kolay ulaşım

10 Ekim 2019 Perşembe 09:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’ne 7 farklı hat ile öğrencilere ulaşım hizmeti sağlıyor. Çeşitli bölgelerden hareket eden 7 farklı hattaki otobüslerle öğrenciler, üniversiteye konforlu ulaşımın rahatlığını yaşıyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışan UlaşımPark, üniversiteye ulaşan hatların 440, 490, 515, 525, 525S, 530 ile 560 olduğunu ve öğrencilerin bu hatlarla rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini bildirdi.

 

7 FARKLI HAT İLE GÜNDE 244 SEFER

GTÜ’nün açılmasıyla birlikte yaşanılabilecek yoğunluğun minimuma indirilmesi için seferleri artıran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Toplamda gidiş dönüş 244 sefer gerçekleştiren 7 farklı hat, öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir problem yaşamaması için özellikle yoğun saatlerde gerçekleştirilen seferlerle hizmet veriyor. Öğrencilerin dışında bölge halkı tarafından da sıklıkla tercih edilen otobüsler, bu bölgedeki ulaşım sorununu ortadan kaldırarak vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

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