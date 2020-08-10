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Akçaray'dan sigara bırakmaya teşvik

Büyükşehir, tramvay duraklarının giriş kısımlarına dumansız hava sahası stickerları yapıştırarak tütün ve tütün ürünlerine karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Akçaray'dan sigara bırakmaya teşvik

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24

UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışması tramvay istasyonlarının giriş kısımlarının tamamına ‘’dumansız hava sahası’’ yazılı sticker uygulaması ile gerçekleşti. Bu çalışma ile Akçaray’ın açıldığı günden itibaren istasyonlarda kullanımının yasak olduğu tütün ve tütün mamulleri, artık istasyon girişlerin de de kullanılamayacak. Bu sayede durak içerisinde bulunan yolcularında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan dumandan maruz kalmasının da önüne geçilecek. Gerçekleştirilen uygulama ile dumansız hava sahası uygulamasının yaygınlaştırılması ve yolcuların stickerları görerek sigarayı bırakmaları teşvik edilecek. Tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığını tehdit etmesi neticesinde alınan kararlar doğrultusunda istasyonların hem girişlerindeki zemin kısma hem de istasyonun içerisinde bulunan yazılı stickerlar sayesinde yolcuların sigara içmeleri engellenmiş olacak.

 

TÜM İSTASYONLARDA UYGULANACAK

Dumansız hava sahası stickerları, Akçaray’ın tüm istasyonlarına bu hafta itibarıyla uygulanacak. Otogar, Yahya Kaptan ve Yenişehir istasyonlarında gerçekleştirilen uygulamalara ek bu hafta geriye kalan toplam 12 istasyonda çalışmalar devam edecek. Toplamda 15 istasyonu bulunan Akçaray’ın turnike giriş kısımlarında zemin bölümüne uygulanacak farkındalık çalışması Otogar–Plajyolu arasındaki tüm istasyonlarda yolcular tarafından görülebilecek.

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