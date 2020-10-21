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Akıllı Otopark Vatandaşların Tercihi Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de inşa edilerek hizmete açılan Gebze Katlı Otopark’ı araç sürücülerinin tercihi oldu

Akıllı Otopark Vatandaşların Tercihi Oldu

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gebze Katlı Otoparkı vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Gebze’de 7/24 hizmet veren ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan otopark, akıllı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 57 kamera ile saniye saniye izlenen otopark Gebze’nin merkezinde bulunuyor.  

 

SON TEKNOLOJİ İLE YAPILDI 

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Gebze Katlı Otoparkı, ilçenin ilk akıllı otoparkı olma özelliğini taşıyor. Plaka okuma sistemi, elektrikli otomobil şarj ünitesi, engelli park alanı ve toplamda 57 kamera ile saniye saniye gözetlenen akıllı otopark, sağ ve solunda bulunan 2 farklı asansörle vatandaşların üst katlara bile araçlarını rahatlıkla bırakabilmesini sağlıyor. Son teknoloji ile yapılan ve vatandaşların her katta rahatlıkla araçlarını park edeceği bir tesis haline gelen Gebze otoparkında, gün boyunca kameralar ile güvenlik sağlanıyor.  

 

ABONE SİSTEMİ DE BULUNUYOR 

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otoparkta abone sistemi de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen ücretler azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanıyor. 

 

“BURADAKİ İNSANLAR İÇİN BÜYÜK NİMET” 

Otoparkı kullanan Çetin Kültür isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Otoparkın Gebze merkezine yapılması buradaki insanlar için çok büyük nimet oldu. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Geçen gün bunun kıymetini insanlar anladı. Dolu yağdığı zaman otopark kapasitesinin çok üzerinde araç aldı. Aracımızı koyduk. 700-800 araba burada muhafaza altına alındı. Benim aracım burada. Aylık aboneyim. Büyük ihtiyacı karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz”  dedi. 

 

 

“HER TARAFI PIRIL PIRIL BİR OTOPARK” 

Mustafa Sedefoğlu ise, “Bu otopark kurulmadan önce araçlarımızı park edecek yer neredeyse bulamıyorduk. Tam çarşının göbeğinde böyle büyük bir otopark ihtiyaçtı. Oldukça faydalı bir çalışma oldu. Büyükşehir’imize teşekkür ediyoruz. Her katı, her tarafı pırıl pırıl bir otopark. İnşallah böyle devam eder. Gebzeliler için büyük kolaylık oldu” ifadelerini kullandı. Ömer Yıldırım isimli vatandaş ise, “Otoparkın çevremize katkısı için Ulaşım Park ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Otoparkın merkezi konumda olması, çarşıya yakın olmasından ötürü Gebze gelişen bir ilçe olduğu için yer bulma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Bu konuda böyle büyük katlı bir otoparkın olması büyük bir imkân oldu. Çok memnunuz. İyi ki böyle bir şey yapıldı. 4 aydır kullanıyorum. Nasip olursa daha da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 












 

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