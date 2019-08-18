GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alaettin Kurt anıldı.

Alaettin Kurt vefatının 20. yılında anıldı.

Alaettin Kurt anıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:16

 20 yıl önce yaşanan asrın felaketinde yitirdiğimiz Eski Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve vatandaşlarımız Gebze Merkez Mezarlığı'nda gerçekleşen programla anıldı. Gebze Alaettin Kurt Hizmet Derneği'nin düzenlediği program, okuman Kuran-ı Kerim'in ardından, Alaettin Kurt'un kabri başında devam etti. Anma programına Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerefalioğlu, bölgemiz siyasetçileri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Kurt'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Çelik, "Alaettin Kurt yeri doldurulamayacak bir insan. Geride bıraktığı eserlerden vatandaşlarımız halen faydalanıyor. Alaettin abimize ve tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Çelik'in ardından söz alan Ayar ise, "Alaettin abi sıradan bir siyasetci degildi. Hayatını yaşadığı şehire ve insanlara hizmet için geçirdi. Arkasında çok büyük eserler bıraktı. Çok büyük gönül insanıydı kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından merhum Kurt'un kardeşi Celalettin Kurt ve yeğeni Fevzi Kurt katılım sağlayanlara teşekkür etti. Bu arada Gebze Ticaret Odası programa katılanlara ikramlık dağıttı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda
Marmara Depremi'nin 20. yılı Marmara Depremi'nin 20. yılı
Kocaeli'de sağanak Kocaeli'de sağanak
17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler...
Deprem şehitlerini su altında andılar Deprem şehitlerini su altında andılar
Bayramda Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı Bayramda Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzda
Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’de kısa sürede 30 kilograma ulaşan sağanak yağışta vatandaşların sorun...

Haberi Oku