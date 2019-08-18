Alaettin Kurt anıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:16
20 yıl önce yaşanan asrın felaketinde yitirdiğimiz Eski Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve vatandaşlarımız Gebze Merkez Mezarlığı'nda gerçekleşen programla anıldı. Gebze Alaettin Kurt Hizmet Derneği'nin düzenlediği program, okuman Kuran-ı Kerim'in ardından, Alaettin Kurt'un kabri başında devam etti. Anma programına Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerefalioğlu, bölgemiz siyasetçileri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Kurt'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Çelik, "Alaettin Kurt yeri doldurulamayacak bir insan. Geride bıraktığı eserlerden vatandaşlarımız halen faydalanıyor. Alaettin abimize ve tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Çelik'in ardından söz alan Ayar ise, "Alaettin abi sıradan bir siyasetci degildi. Hayatını yaşadığı şehire ve insanlara hizmet için geçirdi. Arkasında çok büyük eserler bıraktı. Çok büyük gönül insanıydı kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından merhum Kurt'un kardeşi Celalettin Kurt ve yeğeni Fevzi Kurt katılım sağlayanlara teşekkür etti. Bu arada Gebze Ticaret Odası programa katılanlara ikramlık dağıttı.