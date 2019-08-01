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Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya yaban hayatı canlılarına umut olmaya devam ediyor.

Alageyik, Ormanya'da hayata tutundu

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde yaban hayvanlarına yönelik hizmet verilen Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Ormanya içerisindeki Vahşi Yaşam Alanı’nda yaşamını sürdüren bir Alageyiğin boynunda desmoid tümör tespit edildi. Veteriner hekimlerin kontrolleri sırasında fark edilen tümöre vakit kaybetmeden müdahale edildi.

 

VAKİT KAYBETMEDEN AMELİYATA ALINDI

Ameliyat gününün belli olmasının ardından alageyiği yakalamak için hayvan bakıcıları ve veteriner hekimler ile birlikte alana geçildi. Alanında uzman veteriner hekimlerin ala geyiği bayıltması ile Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek ameliyata başlandı. Yapılan kontroller sonrasında boynun sol tarafında yer alan desmoid tümör için cerrahi yola başvurmaya karar veren veteriner hekimler yaklaşık 1 saat süren ameliyatta 3 kg’lik tümörü tamamen temizledi.

 

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Ameliyat sonrasında ala geyiğin genel durumu için gerekli tektikler yapılarak rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutuldu.  Altı gün rehabilitasyon merkezinde gözlemlenen alageyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına geri salındı.

 

ANADOLU’NUN NADİR TÜRLERİ ORMANYA’DA ÇOĞALIYOR

Anadolu’nun nadir türlerinden biri olan Alageyikler güzelliği ve dallanma gösteren boynuzları ile dikkatleri çeken geyik türlerinden bir. Son derece güzel ve zarif canlılar olana alageyikler, göç etmeyen ve sürüler halinde yaşayan hayvanlardan. Türkiye’de doğal popülasyonu Toros Dağları’nın üzerinde Antalya ve Mersin bölümünde çok az kaldığı bilinmekte. Ormanya’daki vahşi yaşam alanında bulunan doğada nesli azalan türlerin çoğaltılması ve tekrar doğal yaşam alanlarına salınması hedeflenen türler arasında Alageyik de bulunuyor.

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