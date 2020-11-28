banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ali Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı.

Ali Babacan partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:06

Babacan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasındaki önemli bağlantı şehri, medeniyetlere başkentlik yapmış, ülke sanayisi ve turizminin göz bebeği Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Partilerinin Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye kavuşturmak için topyekun atılım için ortaya çıktığını ifade eden Babacan, "DEVA Partisi, ülkemizi ışığa, refaha ulaştıracak tek kadro hareketidir. Bunu biliyoruz, halkımız da biliyor ve biz hazırız. Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı, Türkiye'nin atılım ihtiyacı, DEVA Partisi tarafından karşılanacak ve ülkemiz DEVA Partisi ile yeniden ayakları üstüne kalkacak. DEVA Partisi hazır. Kocaeli'ye de Türkiye'ye de deva olmaya geliyoruz. Ülkemizin sorunlarını gören ve bilen bir kadro olarak emaneti teslim almaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Babacan, partisinin Tunceli Olağan İl Kongresi'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap etti.

Tek listeyle gidilen kongrede Adem Koç, il başkanlığı görevine seçildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, Kovid-19'a yakalandı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, Kovid-19'a yakalandı
Mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü Mobilya yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Başkan Büyükakın,“235 bin öğün sıcak yemek hizmeti sağladık” Başkan Büyükakın,“235 bin öğün sıcak yemek...
Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık’ta başlıyor Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık’ta...
Pandemi çocukları nasıl etkiliyor? Pandemi çocukları nasıl etkiliyor?
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, Kovid-19'a...
Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı....

Haberi Oku