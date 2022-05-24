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Antakya'dan Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem

Gazeteci ve Belgesel yayıncı İsmail Kahraman Hatay'da belgesel çekimlerine devam ediyor.

Antakya'dan Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem

24 Mayıs 2022 Salı 14:53

 Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihinde Hatay'da belgesel çekimlerine hızlı başlayan İsmail Kahraman belgesel çekimlerine Hatay’ın manevi merkezi Habibi Neccar camisinden başladı.
Habibi Neccar Camisin den Canlı Yayın
Hatay'da Habibi Neccar hazretleri camisinde değerli seslendirme sanatçısı devri alem belgesel programlarının kurumsal seslendirme yönetmeni Hataylı Mahmut Yıldırım'ın rehberliğinde belgesel çekti.
Amik Gölün den Canlı Yayın
Hatay Amik ovasına adını veren Amik gölünün kaynağında Devri alem belgesel programlarıının seslendirme sanatçısı Mahmut Yıldırımın misafiri olup gün batımının belgeselini çekti.
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