Antakya'dan Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem

Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihinde Hatay'da belgesel çekimlerine hızlı başlayan İsmail Kahraman belgesel çekimlerine Hatay’ın manevi merkezi Habibi Neccar camisinden başladı.
Habibi Neccar Camisin den Canlı Yayın
Hatay'da Habibi Neccar hazretleri camisinde değerli seslendirme sanatçısı devri alem belgesel programlarının kurumsal seslendirme yönetmeni Hataylı Mahmut Yıldırım'ın rehberliğinde belgesel çekti.
Amik Gölün den Canlı Yayın
Hatay Amik ovasına adını veren Amik gölünün kaynağında Devri alem belgesel programlarıının seslendirme sanatçısı Mahmut Yıldırımın misafiri olup gün batımının belgeselini çekti.