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Atatürk’ün Tavşancıl`ı Ziyaret Ettiği Fotoğraflar Yayınlandı

Atatürk’ün Tavşancıla gelip Yahya Kaptanı ziyaret ettiği tarihçi yazar Atilla Oral`ın araştırması ile ortaya çıktı .

Atatürk'ün Tavşancıl`ı Ziyaret Ettiği Fotoğraflar Yayınlandı

19 Ocak 2021 Salı 17:18




Atatürk’ün Tavşancıla gelip Yahya Kaptanı ziyaret ettiği tarihçi yazar Atilla  Oral`ın araştırması ile  ortaya çıktı .
Sosyal medya da yapılan paylaşım da şu bilgiler yer  aldı.

Mustafa Kemal Paşa Tavşancılda
Gazi Mustafa Kemal Paşa, beraberindeki heyetle Tavşancıl halkını selamlayarak yürürken..



Atatürk (Yalı/Tavşancıl)da 19 ocak 1923
Tavşancıl halkı ise büyük kurtarıcıyı dinlemek üzere Tavşancıl İstasyon Baş Memuru Stefanides Efendi tarafından istasyonun doğu bölgesinde ve deniz tarafında hazırlanmış olan meydanı doldurmuştu. Gazi`nin geçeceği ve konuşma yapacağı  yer,evlerden getirilen halılarla kaplanmıştı.Mustafa Kemal Paşa`nın konuşma yaptığı yere beraberindeki askeri erkanı ile gazeteciler olduğu halde geldiğinde Tavşancıl muhtarı Rasim (BALBAL)Ağa ,İmam Hafız Ahmet (YOZGATLIOĞLU) Efendi ile öğretmen Mehmet (ARAPOĞLU) Bey tarafından karşılanmıştı
















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