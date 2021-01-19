Atatürk’ün Tavşancıl`ı Ziyaret Ettiği Fotoğraflar Yayınlandı

Mustafa Kemal Paşa Tavşancılda
Gazi Mustafa Kemal Paşa, beraberindeki heyetle Tavşancıl halkını selamlayarak yürürken..
Atatürk (Yalı/Tavşancıl)da 19 ocak 1923
Tavşancıl halkı ise büyük kurtarıcıyı dinlemek üzere Tavşancıl İstasyon Baş Memuru Stefanides Efendi tarafından istasyonun doğu bölgesinde ve deniz tarafında hazırlanmış olan meydanı doldurmuştu. Gazi`nin geçeceği ve konuşma yapacağı yer,evlerden getirilen halılarla kaplanmıştı.Mustafa Kemal Paşa`nın konuşma yaptığı yere beraberindeki askeri erkanı ile gazeteciler olduğu halde geldiğinde Tavşancıl muhtarı Rasim (BALBAL)Ağa ,İmam Hafız Ahmet (YOZGATLIOĞLU) Efendi ile öğretmen Mehmet (ARAPOĞLU) Bey tarafından karşılanmıştı