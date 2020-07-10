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Ayasofya Cami oldu!

Bir süredir tartışma konusu olan Ayasofya’nın müze olması konusu kesin karara bağlandı. Danıştay kararı ile Ayasofya’nın müze olması kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması yapacağı bildirildi

Ayasofya Cami oldu!

10 Temmuz 2020 Cuma 18:09

 

Bir süredir tartışma konusu olan Ayasofya’nın müze olması kesin karara bağlandı. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup sloganlar atarak, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini sevinçle karşıladı.Ayasofya’nın cami olarak ne zaman ibadete aöılacağı ise merak konusu oldu.

Ayasofya nın müze den camiye  dönmesi ne şahitlik  yaptık

 

   Kültür ve Medeniyet Tarihimiz için tarihi bir gün 

Bu gün tarihler  20 Temmuz 2020 milli ve Manevi tarihimiz açısın dan önemli bir gün  yıllardan beti kamuoyu gündemin de olan ve sürekli tartışma konusu olan Ayasofya’nın camiye dönmesine şahitlik yaptık 

   Cumhurbaşkanı  Açıkladı 

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı. Ayasofya 1934 yılın da bakanlar kurulu kararı ile camiden Müzeye çevrilmiş bu gün de Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi ile camiye çevrilip diyanet işleri başkanlığına devir edildi 

Devlet ve milletimize  hayırlı uğurlu olsun


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