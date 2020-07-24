AyasofyaCami-Kebir'de tarihi anlar yaşanıyor

Tüyleri diken diken yapan tarihi bir güne şahitlik yaptık. Sonraki nesillere aktaracağımız anlar yaşadık. Ayasofya’nın etrafı 86 yıl sonra Cuma namazı kılmak için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından toplanan insanlarla hınca hınç doldu. Vatandaşlar bir gün önce gelerek bu trihi ana tanık olmanın heyecanını yaşadı. Yüzlerce kişi sabah namazını Ayasofya’nın önünde eda etti. Büyük bir heyecanla Cuma vakti beklendi. Öğlen ezanı okunmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur-an tilavetinde bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ise açılış duasını yaptı. Minarelerden defalarca ezan sesleri yükseldi. Bu ezanlar, bağımsızlığın, Türkiye’nin batı karşısındaki gücünün sesi, simgesi oldu. Ecdadın fethettiği topraklarda müze olmaktan kurtulup minarelerinden ezan yükselen, içinde namaz kılınıp dua edilen Ayasofya-i Şerif Camii Türkiye için, İslam alemi için gurur kaynağı haline geldi.



