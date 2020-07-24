Tüyleri diken diken yapan tarihi bir güne şahitlik yaptık. Sonraki nesillere aktaracağımız anlar yaşadık. Ayasofya’nın etrafı 86 yıl sonra Cuma namazı kılmak için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından toplanan insanlarla hınca hınç doldu. Vatandaşlar bir gün önce gelerek bu trihi ana tanık olmanın heyecanını yaşadı. Yüzlerce kişi sabah namazını Ayasofya’nın önünde eda etti. Büyük bir heyecanla Cuma vakti beklendi. Öğlen ezanı okunmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur-an tilavetinde bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ise açılış duasını yaptı.
AyasofyaCami-Kebir'de tarihi anlar yaşanıyor
Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’te ezan seslerii yükseldi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla taçlandı. Tüm İslam alemi bu gelişmeleri yakından takip etti ve sevince boğuldu.
Tüyleri diken diken yapan tarihi bir güne şahitlik yaptık. Sonraki nesillere aktaracağımız anlar yaşadık. Ayasofya’nın etrafı 86 yıl sonra Cuma namazı kılmak için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından toplanan insanlarla hınca hınç doldu. Vatandaşlar bir gün önce gelerek bu trihi ana tanık olmanın heyecanını yaşadı. Yüzlerce kişi sabah namazını Ayasofya’nın önünde eda etti. Büyük bir heyecanla Cuma vakti beklendi. Öğlen ezanı okunmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur-an tilavetinde bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ise açılış duasını yaptı.