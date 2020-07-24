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Ayasofya'da namaz alanları belirlendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Ayasofya'da namaz alanları belirlendi

24 Temmuz 2020 Cuma 10:45

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı, gelecek vatandaşların namaz kılmaları için cami ve çevresinde bölümler ayrıldı.  İstanbul Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan gelinebilecek. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemeleri uyarısında bulunuldu. Bu alanlarda, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemeleri akşam saatlerinden itibaren başlarken, yaklaşık 35 bin etiketleme çalışma yapıldı. Alanlara misafirlerin girişleri saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alan girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanın çeşitli yerlerine 17 sağlık noktası kurulurken buralarda 736 personel görev yapacak. Biri helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans vatandaşlara hizmet verecek.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri araç trafiğine kapatıldı. Avrasya Tüneli açık tutulurken, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri sürdürülürken, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.


AA
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