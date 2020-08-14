Ayaz, Dilovası'nda yeniden aday

'ÜÇ HİLAL BAYRAĞIMIZI DAHA YUKARIYA TAŞIMAK İÇİN'
Başkan Ayaz yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi tecrübe, birikim, ilkeli ve ülküyle temellenmiş sağlam duruşunu en iyi şekilde, en emin yollardan geleceğe taşıyacaktır. İlçelerimizde başlayan kongre süreci, birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olsun. Bütün arkadaşlarımın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu hedefler ve idealler doğrultusunda en alt kademesinden en üst kademesine kadar partimizin birliği, beraberliği ve bunun getireceği huzurun inşası ve devamı için canımızı dişimize takarak hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Üç Hilal Bayrağımızı daha yukarıya taşımak için, genç, dinamik, yüreği ülkü dolu ekibimizle 23 Ağustos’ta Teşkilat binamızda düzenlenecek olan MHP Dilovası İlçe kongresinde tekrar adayız” dedi.