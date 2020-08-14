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Ayaz, Dilovası'nda yeniden aday

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, 23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan İlçe kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ayaz, Dilovası'nda yeniden aday

14 Ağustos 2020 Cuma 16:22

MHP’de 14 Mart 2021'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesi süreç başladı. Kurultay tarihine kadar İl ve İlçe kongreleri tamamlanacak. Bu kapsamda Kocaeli İlimizde ise İlçe kongreleri, tamamlanacak. İlçe kongreleri sonrası ise İl kongre tarihi netleşecek. Yapılacak olan İlçe kongreleri öncesi MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, 23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan İlçe kongresinde yeniden aday olduğunu ifade etti.

'ÜÇ HİLAL BAYRAĞIMIZI DAHA YUKARIYA TAŞIMAK İÇİN'

Başkan Ayaz yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi tecrübe, birikim, ilkeli ve ülküyle temellenmiş sağlam duruşunu en iyi şekilde, en emin yollardan geleceğe taşıyacaktır. İlçelerimizde başlayan kongre süreci, birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olsun. Bütün arkadaşlarımın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu hedefler ve idealler doğrultusunda en alt kademesinden en üst kademesine kadar partimizin birliği, beraberliği ve bunun getireceği huzurun inşası ve devamı için canımızı dişimize takarak hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Üç Hilal Bayrağımızı daha yukarıya taşımak için, genç, dinamik, yüreği ülkü dolu ekibimizle 23 Ağustos’ta Teşkilat binamızda düzenlenecek olan MHP Dilovası İlçe kongresinde tekrar adayız” dedi.

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