banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Babasının nikâhını kıydı, oğluna şahit oldu!

Tunahan ve Tansu Kahraman çiftinin nikâh törenlerinde ilginç bir an yaşandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından kıyılan nikâh akdinde, şahit olarak Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın’da yer aldı. Genç çiftin nikâhlarına şahitlik eden Akın, 1990 yılında Yunus ile Ayşe Kahraman çiftinin nikâh akitlerini gerçekleştiren isimdi.

Babasının nikâhını kıydı, oğluna şahit oldu!

08 Ekim 2019 Salı 11:48

Belediye Başkanlığı döneminde Yunus ve Ayşe Kahraman çiftinin nikâhını gerçekleştiren Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın, 29 yıl sonra Kahraman Ailesi'nin oğlu Tunahan Kahraman’ın nikâh töreninde şahit olarak yer aldı.

MEHMET ELLİBEŞ’TEN JEST

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, genç çiftin ‘evet’ cevabının ardından şahitlerinde onayıyla kıyılan nikâh sonrası evlilik cüzdanını çifte takdim etmek üzere AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e vermişti. Nikâh töreninde bu detayı öğrenen Mehmet Ellibeş genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledikten sonra jest yaparak evlilik cüzdanını takdim etmek üzere Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın’a teslim etti.

MUTLU BİR AİLE!

Evlilik cüzdanını takdim etmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Emin Akın, “Ben 29 yıl önce Tunahan Kahraman’ın babası Yunus Kahraman ile annesi Ayşe Kahraman’ın nikâh akitlerini gerçekleştirmiştim. Bugün baktığım zaman mutlu bir evlilik görüyorum. Bugün evlatlarının düğünlerine şahitlik ediyoruz. Mutluluklar diliyorum” diyerek evlilik cüzdanını Tunahan ve Tansu Kahraman çiftine birlikte verdi.

BÜYÜKGÖZ, ERDOĞAN’NIN NASİHATİNİ HATIRLATTI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise nikâh töreninde genç çifte nasihatlerde bulundu. Büyükgöz, “Her türlü şartta karşılıklı sevgi, saygıya dayalı olarak, bir ömür boyu sağlıklı ve sıhhatli yaşamak, vatanımıza, milletimize, dinimize uygun bir hayat yaşamak, bu uğurda çaba göstermelerini diliyorum. Rabbim bir anneye bir babaya bir de vatanımızın devamı için en az üç tane olmak üzere çocuk nasip etsin. Daha fazlasına karışmıyoruz. Cumhurbaşkanımız vatanımızın milletimizin devamı için en az üç çocuk diyor” dedi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da depo yangını! Çayırova’da depo yangını!
Başkan Aksoy, 689 vatandaşla görüştü! Başkan Aksoy, 689 vatandaşla görüştü!
Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’ dedi Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’...
‘’Devletim bana sahip çıktı’’ ‘’Devletim bana sahip çıktı’’
Başkan Ahilik Haftasını Kutladı Başkan Ahilik Haftasını Kutladı
“HAKSEN’DE GÜÇLER BİRLEŞTİ” “HAKSEN’DE GÜÇLER BİRLEŞTİ”
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Çayırova’da depo yangını!
Çayırova’da bulunan karton ve mobilya deposunda yangın çıktı.

Haberi Oku