Babasının nikâhını kıydı, oğluna şahit oldu!

Tunahan ve Tansu Kahraman çiftinin nikâh törenlerinde ilginç bir an yaşandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından kıyılan nikâh akdinde, şahit olarak Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın’da yer aldı. Genç çiftin nikâhlarına şahitlik eden Akın, 1990 yılında Yunus ile Ayşe Kahraman çiftinin nikâh akitlerini gerçekleştiren isimdi.

Belediye Başkanlığı döneminde Yunus ve Ayşe Kahraman çiftinin nikâhını gerçekleştiren Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın, 29 yıl sonra Kahraman Ailesi'nin oğlu Tunahan Kahraman’ın nikâh töreninde şahit olarak yer aldı.

MEHMET ELLİBEŞ’TEN JEST

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, genç çiftin ‘evet’ cevabının ardından şahitlerinde onayıyla kıyılan nikâh sonrası evlilik cüzdanını çifte takdim etmek üzere AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e vermişti. Nikâh töreninde bu detayı öğrenen Mehmet Ellibeş genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledikten sonra jest yaparak evlilik cüzdanını takdim etmek üzere Gebze eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın’a teslim etti.

MUTLU BİR AİLE!

Evlilik cüzdanını takdim etmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Emin Akın, “Ben 29 yıl önce Tunahan Kahraman’ın babası Yunus Kahraman ile annesi Ayşe Kahraman’ın nikâh akitlerini gerçekleştirmiştim. Bugün baktığım zaman mutlu bir evlilik görüyorum. Bugün evlatlarının düğünlerine şahitlik ediyoruz. Mutluluklar diliyorum” diyerek evlilik cüzdanını Tunahan ve Tansu Kahraman çiftine birlikte verdi.

BÜYÜKGÖZ, ERDOĞAN’NIN NASİHATİNİ HATIRLATTI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise nikâh töreninde genç çifte nasihatlerde bulundu. Büyükgöz, “Her türlü şartta karşılıklı sevgi, saygıya dayalı olarak, bir ömür boyu sağlıklı ve sıhhatli yaşamak, vatanımıza, milletimize, dinimize uygun bir hayat yaşamak, bu uğurda çaba göstermelerini diliyorum. Rabbim bir anneye bir babaya bir de vatanımızın devamı için en az üç tane olmak üzere çocuk nasip etsin. Daha fazlasına karışmıyoruz. Cumhurbaşkanımız vatanımızın milletimizin devamı için en az üç çocuk diyor” dedi.