banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı.

Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:52

Patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı ilçesindeki cenaze törenine katılan Kasapoğlu daha sonra olay yerine geldi. 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşlik ettiği Kasapoğlu, burada AFAD görevlilerinden olaya ilişkin bilgi aldı. 

Ana patlamanın yaşandığı ve büyük bir çukurun oluştuğu noktayı gezen Kasapoğlu, incelemesinin ardından olay yerinden ayrıldı. 

Öte yandan, fabrika sahası içerisinde yer alan yapıların çatılarının çöktüğü, duvarların yıkıldığı ve camların patladığı görüldü. Ayrıca, servis araçlarında da hasar oluştuğu gözlendi. 





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret...
"Karamürsel Gazozu" 49 yıl sonra tekrar üretilmeye...
Kartepe yollarına konfor geliyor Kartepe yollarına konfor geliyor
GEBZE BELEDİYESİ 1. YIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GEBZE BELEDİYESİ 1. YIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi 800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi
Ormanya'nın kuşları Ormanya'nın kuşları "doğa gözlemcileri"ne unutulmaz...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı...
KARANTİNADAKİ SOKAKTA VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI BELEDİYE TARAFINDAN GİDERİLİYOR

Haberi Oku