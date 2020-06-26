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Bakan Kurum’a Başkan Büyükgöz’den Teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bakanımızın öncülüğünde ve Büyükşehir Belediye Belediyemiz işbirliğiyle başta Millet bahçesi ve Hünkar Çayırı projeleri olmak üzere diğer projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Sayın Bakanımıza desteklerinden ötürü bir daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Bakan Kurum'a Başkan Büyükgöz'den Teşekkür

26 Haziran 2020 Cuma 15:51

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen il koordinasyon toplantısına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe belediye başkanları katıldı. Kongre merkezine gelişinde hazirun tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemize kazandırılacak başta Millet bahçesi ve Hünkar Çayırı projeleri olmak üzere diğer proje ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile önemli istişarelerde bulunduk. Bakanımızın öncülüğünde ve Büyükşehir Belediye Belediyemizle işbirliğiyle bu ve daha nice projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.      






AA
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