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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Göre Görevinden Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı BİK ile ilgili geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatmıştı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Göre Görevinden Alındı

16 Ağustos 2019 Cuma 10:32

Basın ilan kurumu sürekli tartışma konusu olmuş Darıca Bayramoğlu tatil köyün de yapılan eski genel müdürlük binasının yıkılması her ay 35 bin avro ödenerek kiralık bina tutulması milyarlarca lira harcanarak yeni genel müdürlük binası yapılması gibi birçok şikâyet gündemden düşmüyordu.






Basın ilan kurumu hakkında genel bilgi için: https://www.bik.gov.tr/

 

Basın İlan Kurumu Sürekli Tartışma Konusu Oldu

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile İsmail Kahraman tarafından www.gebzegazetesi.com da basın ilan kurumu ile ilgili yer alan makale:

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3111&t=makale

 

Basın İlan Kurumu Raporu

Basın ilan kurumu genel kurulunda 2002 ve 2006 yıllarında Anadolu Gazete sahipleri Türkiye temsilcisi olarak seçilmiş tek üye olarak görev yapan araştırmacı gazeteci ve Devri Alem belgesel program yapımcısı www.gebzegazetesi.com internet haber sitesinin sahibi ve yayın koordinatörü İsmail Kahraman’ın basın ilan kurumu ile ilgili bugüne kadar yazdığı araştırma yazılarını sizlerle paylaşıyoruz.

http://www.belgeselyayincilik.com/basin-ilan-kurumu-ile-ilgili-neler-yazdim

 

Basın İlan Kurumu Yeni Genel Müdürü Kimdir?

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Rıdvan Duran atandı, atama kararı Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Resmî Gazetede yayınlanan atama kararıyla Genel Müdür Yakup Karaca görevden alınırken yerine Rıdvan Duran getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Vekilliği görevi de yapan Rıdvan Duran bir süre Anadolu Ajansı'nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür Daire Başkanı olarak görev alan Rıdvan Duran 31 Mart seçimleri öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olmuştu.

      Merak edilen soru yeni genel müdür basın ilan kurumunu düzelterek sağlıklı zarar etmeyen israfın son bulduğu bir hale getirebilecek mi bekleyip göreceğiz.









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