Başkan Acay’dan Engelliler Günü mesajı!

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:42
Engellilerin yaşamını kolaylaştırma konusunda herkese önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Acay, “ Ülkemizde de nüfusun yaklaşık yüzde 12’si engelli bir şekilde yaşıyor. Bizler her an, her gün, beklemediğimiz bir zamanda, herhangi bir nedenle engelli durumuna düşebiliriz. Ancak şunu çok iyi bilmeliyiz ki; engelli olmak, engelli durumuna düşmek, hayatın sonu değildir. Önemli olan, engelli veya engelsiz, çevremizle, insanlarla, toplumla ilişkilerimizi sevgiyle, saygıyla ve merhametle sürdürmektir. Gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde, engelli vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarda her geçen yıl bir gelişme ve iyileştirmeler yaşıyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilerimizin sorunlarının aşılmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarıma huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum ”dedi.