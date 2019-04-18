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Başkan Berat Kandilini Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm İslâm âleminin ve hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.

Başkan Berat Kandilini Kutladı

18 Nisan 2019 Perşembe 16:20

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, içinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan ve İslam Dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın mesajında, Berat Kandili’nin önemine değinerek “Berat Kandili, Allah’ın kullarını günahlarından beraat ettirdiği gecedir. Bu nedenle biz Müslümanların bu gecenin faziletini iyi kavraması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekmektedir.” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükakın şöyle devam etti “Savaşların devam ettiği, şu an bile bir yerlerde insanların gözyaşı akıttığı bu dünyada biz Müslümanlar el ele vererek dayanışma örneği sergilemeliyiz. Barış tohumlarını tüm dünyaya serpiştirmeliyiz. Bunun için de dayanacağımız mutlak gücün sahibi Allah’tır. Tövbe edip günahlarımız için af dilerken dünya üzerinde barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için de dua etmeliyiz. Allah bu gecenin şefaatine yapılan duaları geri çevirmez. Bu kutsal gecenin ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Berat Kandilini tebrik ediyorum.”

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