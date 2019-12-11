banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık, Emniyet Müdürünü Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i makamında ağırladı.

Başkan Bıyık, Emniyet Müdürünü Ağırladı

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:12

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i ağırladı. Kısa bir süre önce Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şaheser Şen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret nedeniyle Emniyet Müdürü Şaheser Şen’e teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızın ilk kadın emniyet müdürü olan Şaheser Şen’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak emniyet müdürlüğümüzle her zaman istişare halinde olarak Darıca’nın huzuru ve güvenliği için işbirliği içinde olacağız. Hep birlikte Darıca için canla başla çalışacağız” diye konuştu. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen de kendisini ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toplu Taşıma Sistemini Yenilemeye Çalışıyoruz Toplu Taşıma Sistemini Yenilemeye Çalışıyoruz
Gebze Zabıtası uyardı Gebze Zabıtası uyardı
Yusuf Öztürk Hastaneye Kaldırıldı Yusuf Öztürk Hastaneye Kaldırıldı
15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı 15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı
Kayıp eşyalarınız Büyükşehir zabıtada olabilir Kayıp eşyalarınız Büyükşehir zabıtada olabilir
KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Toplu Taşıma Sistemini Yenilemeye Çalışıyoruz
Başkan Büyükakın, toplu taşıma sisteminin yenilenmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini dile...

Haberi Oku