Başkan Bıyık, Emniyet Müdürünü Ağırladı

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:12
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şaheser Şen’i ağırladı. Kısa bir süre önce Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şaheser Şen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret nedeniyle Emniyet Müdürü Şaheser Şen’e teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızın ilk kadın emniyet müdürü olan Şaheser Şen’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak emniyet müdürlüğümüzle her zaman istişare halinde olarak Darıca’nın huzuru ve güvenliği için işbirliği içinde olacağız. Hep birlikte Darıca için canla başla çalışacağız” diye konuştu. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen de kendisini ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti
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