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Başkan Bıyık Esnafı Gezdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnafın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’yı hep birlikte yöneteceklerini söyledi.

Başkan Bıyık Esnafı Gezdi

09 Aralık 2019 Pazartesi 11:05

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yoğun programlarına rağmen esnafı ihmal etmiyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu Darıca merkezde esnaf ziyaretleri yaptı. Darıca esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak esnafla her zaman işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

ESNAF GÜÇLÜ OLURSA DARICA GÜÇLÜ OLUR

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Darıca’yı esnafıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yöneteceklerini belirten başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini hayata geçiriyoruz. Toplumun her kesimiyle diyalog halindeyiz. Esnaflarımız Darıca’nın en önemli değerlerinden biri. Esnaf güçlü olursa Darıca güçlü olur. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Esnafımızı her zaman önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Sizlerin ve toplumun her kesiminin görüşleri bizim için önemli. Darıca’yı birlikte yönetmek istiyoruz” diye konuştu.





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