Başkan Bıyık, güne esnaf ziyaretiyle başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden beri güne esnaf ziyaretleriyle başlıyor. Her gün farklı bir mahallede esnaf ziyareti yapan ve çay sohbeti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, esnafların talep ve önerilerini dinliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden beri her gün farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, güne esnaf ziyaretiyle başlıyor. Her gün bir esnafa konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verirken esnafların talep ve önerilerini de dinleyerek notlar alıyor.

HERKES KENTE HİZMET ETMELİ

Esnafı önemsediğini ve kenti esnafla birlikte kalkındırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaptığımız esnaf ziyaretler bizim için çok önemli. Esnafımızı önemsiyoruz. Hizmet yapmam için halkımız bana oy verdi. Ama sadece benim hizmet etmem yetmez. İlçede yaşayan herkesin bu ilçeye hizmet etmesi gerekiyor. Darıca’nın kalkınması ilçeye verilen önemden geçer. Halkımızla yan yana gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz ve bu görüşmelerle vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Yapacağımız hizmetleri buna göre şekillendiriyoruz. Şehrimizi esnaflarımızla birlikte kalkındıracağız” diye konuştu.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Belediyenin yaptığı hizmet ve çalışmalardan memnun olduklarını ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar, başkana olan sevgilerini dile getirdiler. Başkan Muzaffer Bıyık’ın kendilerini ziyaret etmesini ve sofralarına konuk olmasını sevinçle karşıladıklarını belirten esnaflar, “Belediye Başkanımızı dükkânlarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Onunla konuşmak talep ve sorunları kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Bizlerin yanında olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her zaman esnafla iç içe olmaya devam edeceğini belirterek misafirperverlikleri için esnafa teşekkür etti.





