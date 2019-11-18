banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık, Hacılarla Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren Darıcalı hacıları yemekte ağırladı. Hacıları tebrik eden Başkan Bıyık, herkese kutsal topraklara gitmenin nasip olmasını diledi.

Başkan Bıyık, Hacılarla Buluştu

18 Kasım 2019 Pazartesi 17:46

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren Darıcalı hacılarla bir araya geldi. Daha önce hacdan dönen Darıcalıları teker teker evlerinde ziyaret eden Başkan Bıyık, bu kez Darıcalı hacıları yemekte ağırladı. Darıca Belediyesi Teras Kafe sosyal tesislerinde gerçekleşen ve Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, mahalle muhtarları, AK Parti mahalle başkanları ve Darıcalı hacılar ile aileleri katıldı.

BIYIK HACILARI TEBRİK ETTİ

Kuran tilaveti ile başlayan yemek programında Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından dua okundu. Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, selamlama konuşması yaparak hacıları tebrik etti. Başkan Bıyık, “Bizler her birinizin evlerine konuk olduk ikramlarınızı tattık. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle bir araya gelmekten, hanelerinize konuk olmaktan, sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tekrar Allah ibadetlerinizi kabul etsin” dedi.

ÇAKMAK VE YAMAN’DAN BİRLİK MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da hacıları tebrik ederek birlik beraberlik mesajları verdiler.  Ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Çakmak ve Yaman, Türkiye’nin güçlü olmasının tüm İslam dünyası için önemli olduğunu söyledi. Yemeğin ardından hacıları teker teker uğurlayan Başkan Bıyık ve protokol, hacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Sürücülerinin Eğitimi Başladı Büyükşehir Sürücülerinin Eğitimi Başladı
Hayati İnanç’ın Seminerine Yoğun İlgi Hayati İnanç’ın Seminerine Yoğun İlgi
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, KADINLARA MÜJDE VERDİ BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, KADINLARA MÜJDE VERDİ
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Üst Geçitler Turuncuya Büründü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Üst Geçitler Turuncuya...
Beyaz Kalpler’de fitness eğitmenleri yetişecek Beyaz Kalpler’de fitness eğitmenleri yetişecek
Hünkar Çayırı’nda temizlik ve ağaç bakımı yapıldı Hünkar Çayırı’nda temizlik ve ağaç bakımı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Sürücülerinin Eğitimi Başladı
UlaşımPark şoförlerine, sürücü kimliği yenilenme programı kapsamında 8 farklı tarihte ‘Toplu Taşıma...

Haberi Oku