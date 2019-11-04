GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık öğrencilerle kıyı temizliği yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu öğrencilerle birlikte “Tek evim dünya” sloganıyla Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı. Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Başkan Bıyık, çevre temizliği konusunda herkese görev düştüğünü söyledi.

Başkan Bıyık öğrencilerle kıyı temizliği yaptı

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:38

Darıca’da hafta sonu çevre temizliği için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da kampusu bulunan Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle birlikte Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde kuzeyden güneye bütün sahil şeritlerinde aynı gün ve aynı saatte “Tek Evim Dünya” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte kıyı temizliği yapıldı.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA TEMZİLİK

Çevre ve deniz temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Darıca sahilinde de yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da destek verdiği etkinlikte Darıca sahilde bulunan Hilal Cafe önünden başlanarak Aslan Çimento fabrikasının bulunduğu alanda yer alan sıcak piknik alanına kadar kıyı temizliği yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen sabah yürüyüşünün ardından öğrencilerle birlikte kıyıda çöp topladı. Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Başkan Bıyık, Türkiye genelinde kıyı şeritlerinde yapılan etkinliği Darıca’da da yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çevre ve deniz temizliği için herkese görev düştüğünü ifade eden Başkan Bıyık, Darıcalılara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEHER TEYZE'YE BÜYÜKŞEHİR'DEN YARDIM ELİ SEHER TEYZE'YE BÜYÜKŞEHİR'DEN YARDIM ELİ
Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
Dilovası Genç Fenebahçeliler'den Van'a yardım Dilovası Genç Fenebahçeliler'den Van'a yardım
ÇÖP KAMYONUNDA PATLAMA; 1 YARALI ÇÖP KAMYONUNDA PATLAMA; 1 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI ; 4 YARALI İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI ; 4 YARALI
Otomobil, belediye otobüsüyle çarpıştı Otomobil, belediye otobüsüyle çarpıştı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

SEHER TEYZE'YE BÜYÜKŞEHİR'DEN YARDIM ELİ
Kocaeli’nde bir hastanede kalan yaşlı kadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Haberi Oku