Başkan Bıyık öğrencilerle kıyı temizliği yaptı

Darıca’da hafta sonu çevre temizliği için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da kampusu bulunan Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle birlikte Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde kuzeyden güneye bütün sahil şeritlerinde aynı gün ve aynı saatte “Tek Evim Dünya” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte kıyı temizliği yapıldı.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA TEMZİLİK

Çevre ve deniz temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Darıca sahilinde de yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da destek verdiği etkinlikte Darıca sahilde bulunan Hilal Cafe önünden başlanarak Aslan Çimento fabrikasının bulunduğu alanda yer alan sıcak piknik alanına kadar kıyı temizliği yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen sabah yürüyüşünün ardından öğrencilerle birlikte kıyıda çöp topladı. Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Başkan Bıyık, Türkiye genelinde kıyı şeritlerinde yapılan etkinliği Darıca’da da yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çevre ve deniz temizliği için herkese görev düştüğünü ifade eden Başkan Bıyık, Darıcalılara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.















