Başkan Büyükakın, “ASKF’nin özverisini biliyor ve görüyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında konuk etti. Amatör sporun Kocaeli’nde kat edeceği yol üzerine istişarelerin yapıldığı birliktelikte Başkan Büyükakın, bir kez daha ASKF Başkanı seçilen Murat Aydın ve yönetimini tebrik etti. Oldukça sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen görüşmede nazik ziyaretleri için Aydın ve ekibine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kentimizde çok hayırlı hizmetler yapıyorsunuz. Şehrimize kattığınız değer çok büyük. Bu özveriyi biliyor ve görüyoruz. Şunu da dile getirmek gerekir ki spora hizmet etmek gönül işidir. Gençliğe verdiğiniz hizmetler için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN, “TAHİR BAŞKANIMIZ KOCAELİ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her daim amatör sporun yanında olduğunu dile getiren ASKF Başkanı Murat Aydın, tesisleşme başta olmak üzere maddi ve manevi tüm desteklerle amatör spora büyük ilgi gösteren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Sporun her dalıyla Kocaeli’ye hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Aydın, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı çok iyi tanıyoruz. Amatör spora sunduğu katkıları, verdiği ve vereceği destekleri de çok iyi biliyoruz. Tahir Başkanımız Kocaeli için büyük bir şanstır. Ülkemizi her platformda temsil edecek sporcuların yetişmesinde amatör ruhla, ancak bilimsel çalışmaların ışık tuttuğu bir program dahilinde kentimize hizmet edeceğiz. Bu yolda bize desteklerini sunan Tahir Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SPOR ŞURASI BİZE YOL HARİTASI ÇİZECEK”

Spor Şehri Kocaeli hedefine ulaşmada bütüncül bir yaklaşım sergileyeceklerini ASKF yönetiminin ziyaretinde belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, “Gerçekleştireceğimiz spor şurası bize yol haritası çizecek. O şurada, sporun her konusu üzerinde titizlikle duracağız. ASKF ile birlikte kentimizin her mahallesindeki çocuğumuza ve gencimize dokunacağız. İlçelerimizdeki spor kulüplerimizin şehrimizin spor elçilerini yetiştirsin istiyoruz. Tabi bunun yanında sağlıklı bir nesil en az bir spor dalıyla uğraşan bir gençlik de istiyoruz. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızın spor eğitimlerini almasını sağlamada hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“ASKF YÖNETİMİMİZLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ın ve yönetiminin nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, lisanslı sporcuların olimpiyat kategorilerinde milli takımlara yükselmesinin yanı sıra Avrupa ve Dünya dereceleri kazanması için adım atacaklarını da vurguladı. Tüm branşlarda sporcu üretim merkezleri vizyonuyla hareket edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de devam eden ve tamamladığımız spor tesislerimiz bu hedefler doğrultusunda halkımıza hizmet verecek. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmada büyük bir gayretimiz olacak, ancak bunu da ASKF yönetimimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Mutlu Şehir Kocaeli hedefine ulaşmada sporun vereceği katkıyı çok iyi biliyoruz. Ortak akılla spor alanlarında yapacağımız her hizmette vatandaşımızın huzuru bizim için mutluluk kaynağı olacak” ifadelerini sarf etti.

AYDIN, “GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ”

Ziyarette Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun kent için her türlü göreve hazır olduğunu ifade eden Murat Aydın, Kocaeli’nin spor alanındaki hedeflere ulaşması için ASKF olarak çalışacaklarını bir kez daha belirterek, “Taşın altında dün nasıl ellerimizi koyduysak bugün ve yarın da koyacağız. Tahir Başkanımızın liderliği ve vizyonuyla kentimizin amatör sporuna büyük katkılar sunacağız. Kocaeli Markasına ASKF olarak ne katabiliriz bunun için yönetim kurulumuzla çalışıyoruz. Düşünüyoruz, tartışıyoruz ve amatör spora hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.