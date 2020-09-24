Başkan Büyükakın, ‘’Bize ait kültürel tüm kodları sahipleniyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Dr. Fuat Ayar ve Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (KOSİD) Başkanı Hüseyin Öz ile birlikte yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Kültürden sanata, eğitimden gençliğe, spordan kentlilik bilincine kadar birçok alanda görüş alışverişinin yapıldığı birlikteliklerde, gelecek nesillere aktarılacak kadim değerlerin korunması ve yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği ele alındı. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası konuların da görüşüldüğü ziyarette, COVİT-19 pandemisi sürecinde farkındalık oluşturacak projelerin sivil toplum kuruluşlarının eliyle de yapılabileceği vurgulandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİNİ YAKINDAN BİLİYORUZ”

Maske, Mesafe ve Temizlik konusunda verilebilecek her türlü güçlü mesajın önemine dikkat çekilen görüşmede, “Korona virüsünü hep birlikte yenecek, alınabilecek önlemleri birlikte anlatacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Sağlık çalışanlarımızın emeklerini ve mücadelesini yakından biliyoruz. İnşallah halkımızla birlikte, COVİT-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere harfiyen uyarak özlediğimiz o normal yaşama geri döneceğiz” ifadelerini sarf etti. Pandemi ile mücadelede her daim halkın yanında olduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, şehrin ortak değerlerine ve kentlilik bilincinin daha da yaygınlaştırılması noktasında STK’lara büyük görev düştüğünün altını çizdi.

“ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANIYORUZ”

Hemşehri dernekleri başta olmak üzere, kentin ve ülkenin gelişimine katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kültürel hazinelerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Kemençesinden tulumuna, zurnasından sipsine, sazından bizi anlatan söz dizilerine ve halk oyunlarına kadar bize ait kültürel tüm kodları sahipleniyoruz. STK’larımıza bu noktada destek vererek bu süreci daha da etkin kullanma amacındayız” şeklinde konuştu. Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Dr. Fuat Ayar ve Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (KOSİD) Başkanı Hüseyin Öz, kendilerini kabul eden Başkan Büyükakın’a teşekkür ederken, kente dair neler yapabilecekleri hususunda da bilgi aktarımında bulundular. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.