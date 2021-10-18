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Başkan Büyükakın: Esnafımızı Memnun Edecek Bir Çalışma Yapacağız

Başkan Büyükakın, Darıca İstasyon ve Atatürk Caddesi’ndeki esnafla bir araya geldi

Başkan Büyükakın: Esnafımızı Memnun Edecek Bir Çalışma Yapacağız

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:20


 

Kentin tamamında eser ve hizmetlere hız kesmeden devam eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca’nın İstasyon ve Atatürk Caddesi’ndeki esnafla bir araya geldi. “Hayata geçirdiğimiz projelerle ulaşım alanında çok önemli çalışmalara imza attık” diyen Başkan Büyükakın, “İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşlarımızın ulaşımını sağlaması nedeniyle Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergâhında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğunu azaltan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesi’ni yeniledik. Şimdi de 2022 yatırım planı dahilinde İstasyon ve Atatürk Caddelerinde üst yapı yenilemesi yapacağız” açıklamasını yaptı.

 

“BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 330 MİLYON TL’LİK BÜTÇE KULLANDIK”

“Darıca Cengiz Topel Caddesi, İstasyon ve Atatürk caddelerinin trafik yükünü alması noktasında çok önemli bir adım oldu” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “İstasyon ve Atatürk Caddesinde üst yapısı ile esnafımızı memnun edecek bir çalışma yapacağız. Esnaflarımızın tüm önerilerini her konuda aldığımız gibi bu projede de alıyoruz, almaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Esnaf, pandemi dönemi başta olmak üzere her fırsatta kendilerinin yanında olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 330 milyon TL’lik bütçe kullandık. Tüm gücümüzle esnafımızın yanındayız. Bu her fırsatta gösterirken, destek paketlerimizle de uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

 

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu birlikteliklerin ardından Başkan Büyükakın, Darıca Ardahanlılar Derneği’nin şehitlerin ruhuna dağıttığı hayır lokmasına da katıldı. Ardahanlıların bu güzel duyarlılığı ve etkinliği için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin bekası ve toprak bütünlüğü için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini sarf etti. 

 







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